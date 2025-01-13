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Posted 13 января, 04:20

Published 13 января, 04:20

Modified 13 января, 04:21

Updated 13 января, 04:21

Стоит ли бояться жителям Приморья очередного вируса из Китая?

«Нас кошмарят, а китайцы не в курсе»: что известно в Приморье о метапневмовирусе?

13 января 2025, 04:20
Фото: 1MI.

Стоит ли бояться жителям Приморья очередного вируса из Китая?

Сюжет
Медицина
«Новому» вирусу, который якобы косит жителей Поднебесной, некоторые эксперты прочат судьбу короновируса, бушевавшего по всему миру. СМИ все чаще запугивают россиян, особенно тех, кто путешествует по Китаю. А как на ситуацию смотрят эпидемиологи, стоит ли опасаться жителям Приморья?

Жителям Приморья рассказывают страшилки о «новом» вирусе, который бушует в Китае и угрожает стать новой пандемией, вроде всем запомнившегося коронавируса. Только вот эти слухи далеки от действительности. Как выяснил корреспондент «Восток-Медиа», вирус метапневмовируса, от которого якобы страдает добрая половина жителей Поднебесной, оказался совсем не новым, как, например, новая форма ковида, да и слухи о его распространении сильно преувеличены.

Фото: vostokmedia.com
«За минувшие зимние каникулы я побывала в трех крупных городах Китая: Шанхае, Шэньчжэне и Харбине. И ни в одном из них я не видела даже ни намека на панику или излишнюю предосторожность. Даже маски никто не носит. Все очень спокойно и обычно. Не думаю, что сами китайцы знают, что у них какая-то новая эпидемия зародилась. Такое ощущение, что нас опять кошмарят», — рассказала в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» жительница Владивостока Мария Владимировна.

Ее слова подтверждает житель Приморья Сергей Гончаров, который тоже вернулся из поездки в Поднебесную. Он пробыл в приграничном с Приморьем городе Хуньчунь несколько дней, и вообще не заметил каких-либо изменений.

Фото: vostokmedia.com
«Никаких ограничений не введено, маски никто не носит. Среди моих друзей, жителей Приморья, которые живут в Хуньчуне, тоже нет никакой паники, жизнь в Китае идет своим чередом. Такое впечатление, что кто-то намеренно нагнетает обстановку», — отметил Сергей Гончаров.

Если послушать специалистов-эпидемиологов Приморья, то окажется, что метапневмовирус — это вообще никакой не новый вирус, он известен уже более 20 лет, и даже новой формы не появилось за это время.

«Метапневмовирус — это один из вирусов, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции, он известен с 2001 года, и впервые выявлен в Голландии. С тех пор циркулирует в человеческой популяции. Метапневмовирус вызывает ОРВИ ежегодно. Это, как правило, единичные случаи с сезонным подъемом», — пояснила заместитель заведующего отделом эпидемиологии, Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина.

Она подчеркнула, что этот вирус ежегодно фиксируется среди заболевших ОРВИ, но не носит массовый характер. Выделяются единичные случаи, и если составлять рейтинг вирусов, циркулирующих в регионе, то метапневмовирус займет последнюю его строчку.

«Метапневмовирус вызывает ОРВИ, как правило, легкой или средней степени тяжести. Ну, средняя степень тяжести, это в основном у людей из групп риска — детей до 5 лет, взрослых старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной систем. Специфических симптомов, при метапневмовирусной инфекции не существует. Это общие симптомы для всех у ОРВИ. Подъем температуры может быть, кашель, насморк, одышка. Ну, если уж развилась пневмония, то тогда уже симптомы пневмонии и кашель», — рассказала эксперт Роспотребнадзора.
Фото: vostokmedia.com

Для жителей Приморья специалисты-эпидемиологи дают общие в таких случаях рекомендации, касаются они и туристов.

«Для отдыхающих приморцев рекомендации, как и в принципе любые рекомендации по профилактике ОРВИ, это поменьше посещать места массового скопления людей, применять средства индивидуальной защиты, то есть маски, респираторы, чаще мыть руки после посещения массовых каких-то общественных мест перед приемом пищи», — отметила Любовь Семейкина.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что пресс-служба Владивостокской скорой сообщила о важных переменах, которые произошли в организации для повышения качества оказания медицинской помощи.

Скорая помощь больше не приедет как раньше: что изменилось в Приморье с 2025 года
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