«Нас кошмарят, а китайцы не в курсе»: что известно в Приморье о метапневмовирусе?

Жителям Приморья рассказывают страшилки о «новом» вирусе, который бушует в Китае и угрожает стать новой пандемией, вроде всем запомнившегося коронавируса. Только вот эти слухи далеки от действительности. Как выяснил корреспондент «Восток-Медиа», вирус метапневмовируса, от которого якобы страдает добрая половина жителей Поднебесной, оказался совсем не новым, как, например, новая форма ковида, да и слухи о его распространении сильно преувеличены.