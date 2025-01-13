«Нас кошмарят, а китайцы не в курсе»: что известно в Приморье о метапневмовирусе?

Posted 13 января, 04:20
Published 13 января, 04:20
Modified 13 января, 04:21
Updated 13 января, 04:21
Жителям Приморья рассказывают страшилки о «новом» вирусе, который бушует в Китае и угрожает стать новой пандемией, вроде всем запомнившегося коронавируса. Только вот эти слухи далеки от действительности. Как выяснил корреспондент «Восток-Медиа», вирус метапневмовируса, от которого якобы страдает добрая половина жителей Поднебесной, оказался совсем не новым, как, например, новая форма ковида, да и слухи о его распространении сильно преувеличены.
«За минувшие зимние каникулы я побывала в трех крупных городах Китая: Шанхае, Шэньчжэне и Харбине. И ни в одном из них я не видела даже ни намека на панику или излишнюю предосторожность. Даже маски никто не носит. Все очень спокойно и обычно. Не думаю, что сами китайцы знают, что у них какая-то новая эпидемия зародилась. Такое ощущение, что нас опять кошмарят», — рассказала в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» жительница Владивостока Мария Владимировна.
Ее слова подтверждает житель Приморья Сергей Гончаров, который тоже вернулся из поездки в Поднебесную. Он пробыл в приграничном с Приморьем городе Хуньчунь несколько дней, и вообще не заметил каких-либо изменений.
«Никаких ограничений не введено, маски никто не носит. Среди моих друзей, жителей Приморья, которые живут в Хуньчуне, тоже нет никакой паники, жизнь в Китае идет своим чередом. Такое впечатление, что кто-то намеренно нагнетает обстановку», — отметил Сергей Гончаров.
Если послушать специалистов-эпидемиологов Приморья, то окажется, что метапневмовирус — это вообще никакой не новый вирус, он известен уже более 20 лет, и даже новой формы не появилось за это время.
«Метапневмовирус — это один из вирусов, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции, он известен с 2001 года, и впервые выявлен в Голландии. С тех пор циркулирует в человеческой популяции. Метапневмовирус вызывает ОРВИ ежегодно. Это, как правило, единичные случаи с сезонным подъемом», — пояснила заместитель заведующего отделом эпидемиологии, Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина.
Она подчеркнула, что этот вирус ежегодно фиксируется среди заболевших ОРВИ, но не носит массовый характер. Выделяются единичные случаи, и если составлять рейтинг вирусов, циркулирующих в регионе, то метапневмовирус займет последнюю его строчку.
«Метапневмовирус вызывает ОРВИ, как правило, легкой или средней степени тяжести. Ну, средняя степень тяжести, это в основном у людей из групп риска — детей до 5 лет, взрослых старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной систем. Специфических симптомов, при метапневмовирусной инфекции не существует. Это общие симптомы для всех у ОРВИ. Подъем температуры может быть, кашель, насморк, одышка. Ну, если уж развилась пневмония, то тогда уже симптомы пневмонии и кашель», — рассказала эксперт Роспотребнадзора.
Для жителей Приморья специалисты-эпидемиологи дают общие в таких случаях рекомендации, касаются они и туристов.
«Для отдыхающих приморцев рекомендации, как и в принципе любые рекомендации по профилактике ОРВИ, это поменьше посещать места массового скопления людей, применять средства индивидуальной защиты, то есть маски, респираторы, чаще мыть руки после посещения массовых каких-то общественных мест перед приемом пищи», — отметила Любовь Семейкина.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что пресс-служба Владивостокской скорой сообщила о важных переменах, которые произошли в организации для повышения качества оказания медицинской помощи.