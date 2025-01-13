Не видели такого 20 лет: аномальный лед поразил жителей Владивостока — фото

Posted 13 января, 07:40
Published 13 января, 07:40
Modified 13 января, 07:43
Updated 13 января, 07:43
К середине января во Владивостоке Амурский залив до сих пор не замерз полностью, что стало необычным явлением для местных жителей. По словам горожан, они не видели подобного в течение 20 лет.
Во многих местах до сих пор видно полыньи и едва покрытые тонкой коркой участки.
На данный момент местами в заливе наблюдается лишь небольшая кромка льда, что затрудняет зимнюю рыбалку и делает опасными другие активности на воде. Выход и выезд на поверхность льда в акватории города запрещен.
Синоптики связывают это с аномально теплыми зимними температурами, которые не позволяют образоваться устойчивому ледяному покрову. Местные жители выражают обеспокоенность по поводу изменения климата и его влияния на экосистему региона.
Власти напоминают о необходимости соблюдать осторожность на воде и избегать выхода на тонкий лед.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Приморья, который так и не смог добраться до места зимней рыбалки.