vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 07:40

Published 13 января, 07:40

Modified 13 января, 07:43

Updated 13 января, 07:43

Не видели такого 20 лет: аномальный лед поразил жителей Владивостока — фото

Не видели такого 20 лет: аномальный лед поразил жителей Владивостока — фото

13 января 2025, 07:40
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Погода
Середина января, а во Владивостоке лёд на поверхности Амурского залива до сих пор не встал. Жителей города такая аномалия не оставила равнодушными.

К середине января во Владивостоке Амурский залив до сих пор не замерз полностью, что стало необычным явлением для местных жителей. По словам горожан, они не видели подобного в течение 20 лет.

Во многих местах до сих пор видно полыньи и едва покрытые тонкой коркой участки.

Фото: vostokmedia.com

На данный момент местами в заливе наблюдается лишь небольшая кромка льда, что затрудняет зимнюю рыбалку и делает опасными другие активности на воде. Выход и выезд на поверхность льда в акватории города запрещен.

Фото: vostokmedia.com

Синоптики связывают это с аномально теплыми зимними температурами, которые не позволяют образоваться устойчивому ледяному покрову. Местные жители выражают обеспокоенность по поводу изменения климата и его влияния на экосистему региона.

Власти напоминают о необходимости соблюдать осторожность на воде и избегать выхода на тонкий лед.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Приморья, который так и не смог добраться до места зимней рыбалки.

Жуть на льду: мужчина не добрался до зимней рыбалки в Приморье — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Штрафы за рыбалку и смертельная опасность грозят жителям ПриморьяРади чего дети рискуют жизнями? Поступок подростков возмутил жителей ПриморьяПогодные качели продолжаются: жгучий мороз и потепление до -1°C ожидаются в Приморье
#Новости#Общество#Погода#Безопасность#Владивосток#Природа#Зима#Рыбалка#Приморский край#Лед#Приморье#Амурский залив
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика