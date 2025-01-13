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Posted 13 января, 02:44

Published 13 января, 02:44

Modified 13 января, 02:46

Updated 13 января, 02:46

Сотрудников турфирмы привлекут к ответственности за мошенничество в Приморье

Обманули 400 человек на 25 миллионов: мошенников из турфирмы задержали в Приморье

13 января 2025, 02:44
Фото: 1MI.

Сотрудников турфирмы привлекут к ответственности за мошенничество в Приморье

Сюжет
Мошенничество
Мошенничество с туристическими путёвками и авиабилетами выявили в Приморье. Из-за действий «агентов» пострадали сотни человек: люди потеряли миллионы рублей.

Следственные органы СКР по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, в котором обвиняются сотрудники одной из туристических компаний. Организатора преступной схемы и двух пособниц обвиняют в обмане 400 граждан на сумму почти 25 миллионов рублей.

Видео: primorsky_sledcom.

С 2018 по 2023 год они заключали договоры на оказание туристических услуг, в том числе продажу авиабилетов, но не собирались выполнять свои обязательства. Пострадавшие получали только квитанции, а деньги им не возвращали.

Фигурантки признали свою вину, часть ущерба они возместили. В настоящее время они знакомятся с материалами дела.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что банки будут возвращать жителям Приморья украденные деньги.

Мошенники украли деньги? Банки будут их возвращать — жителям Приморского края
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