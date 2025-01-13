Обманули 400 человек на 25 миллионов: мошенников из турфирмы задержали в Приморье

Posted 13 января, 02:44
Published 13 января, 02:44
Modified 13 января, 02:46
Updated 13 января, 02:46
Следственные органы СКР по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, в котором обвиняются сотрудники одной из туристических компаний. Организатора преступной схемы и двух пособниц обвиняют в обмане 400 граждан на сумму почти 25 миллионов рублей.
С 2018 по 2023 год они заключали договоры на оказание туристических услуг, в том числе продажу авиабилетов, но не собирались выполнять свои обязательства. Пострадавшие получали только квитанции, а деньги им не возвращали.
Фигурантки признали свою вину, часть ущерба они возместили. В настоящее время они знакомятся с материалами дела.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что банки будут возвращать жителям Приморья украденные деньги.