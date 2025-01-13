Ошметки по всему подъезду: мужчина жестоко разделался в красоткой в Приморье — видео

Posted 13 января, 00:35
Published 13 января, 00:35
Modified 13 января, 00:37
Updated 13 января, 00:37
В одной из многоэтажек на Русской произошло нападение на главный символ Нового года, — украшенную ель, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Жилец дома решил уничтожить хвойную красотку, которая радовала глаз горожан в подъезде.
Силовики заинтересовались инцидентом и оперативно отыскали товарища, который избил яркое деревце.
«Проверочные мероприятия продолжаются», — отметили в пресс-службе полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что за Дедом Морозом пришла «смерть» в Спасском районе.