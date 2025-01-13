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Posted 13 января, 00:35

Published 13 января, 00:35

Modified 13 января, 00:37

Updated 13 января, 00:37

Мужчина сломал новогоднюю ель в подъезде многоэтажки в Приморском крае

Ошметки по всему подъезду: мужчина жестоко разделался в красоткой в Приморье — видео

13 января 2025, 00:35
Фото: 1MI.

Мужчина сломал новогоднюю ель в подъезде многоэтажки в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Приморец, судя по всему, разгневался от того, что новогодние каникулы закончились. Товарищ уничтожил напоминание о празднике в одном из домов Владивостока.

В одной из многоэтажек на Русской произошло нападение на главный символ Нового года, — украшенную ель, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Жилец дома решил уничтожить хвойную красотку, которая радовала глаз горожан в подъезде.

Силовики заинтересовались инцидентом и оперативно отыскали товарища, который избил яркое деревце.

Фото: prim_police
«Проверочные мероприятия продолжаются», — отметили в пресс-службе полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что за Дедом Морозом пришла «смерть» в Спасском районе.

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