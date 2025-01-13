Ошметки по всему подъезду: мужчина жестоко разделался в красоткой в Приморье — видео

Мужчина сломал новогоднюю ель в подъезде многоэтажки в Приморском крае

Сюжет Полиция

Приморец, судя по всему, разгневался от того, что новогодние каникулы закончились. Товарищ уничтожил напоминание о празднике в одном из домов Владивостока.