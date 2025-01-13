От –1°С до –30°С: морозы и оттепель одновременно ударят по Приморью

Posted 13 января, 09:41
Published 13 января, 09:41
Modified 13 января, 09:43
Updated 13 января, 09:43
Во вторник, 14 января, погоду в Приморье будет определять поле пониженного давления. Ожидаются небольшой снег и умеренный северо-западный ветер, который местами усилится. Температура воздуха ночью составит -8…-30°C, а днем -1…-11°C.
Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура опустится до -9…-11°C, а днем ожидается -4…-6°C. В Уссурийске облачная погода с слабым снегом, где температура ночью будет -17…-19°C, а днем -3…-5°C.
Находку также порадует переменная облачность без осадков. Ночью температура составит -8…-10°C, а днем -1…-3°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что по Приморью ударили трескучие морозы.