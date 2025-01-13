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Posted 13 января, 09:41

Published 13 января, 09:41

Modified 13 января, 09:43

Updated 13 января, 09:43

К какой погоде готовиться, рассказали жителям Приморского края

От –1°С до –30°С: морозы и оттепель одновременно ударят по Приморью

13 января 2025, 09:41
Фото: 1MI.

К какой погоде готовиться, рассказали жителям Приморского края

Сюжет
Погода
На Севере Приморья ожидаются морозы до –30°С. В некоторых других районах при этом может быть около нуля. Разброс температур в крае достигнет 30 градусов.

Во вторник, 14 января, погоду в Приморье будет определять поле пониженного давления. Ожидаются небольшой снег и умеренный северо-западный ветер, который местами усилится. Температура воздуха ночью составит -8…-30°C, а днем -1…-11°C.

Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура опустится до -9…-11°C, а днем ожидается -4…-6°C. В Уссурийске облачная погода с слабым снегом, где температура ночью будет -17…-19°C, а днем -3…-5°C.

Находку также порадует переменная облачность без осадков. Ночью температура составит -8…-10°C, а днем -1…-3°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что по Приморью ударили трескучие морозы.

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