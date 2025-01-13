Парня прокатили на капоте по Уссурийску — жесткая авария попала на камеру в Приморье

Posted 13 января, 03:32
Published 13 января, 03:32
Modified 13 января, 03:34
Updated 13 января, 03:34
В Уссурийске произошло ДТП, в котором легковой автомобиль сбил пешехода. Момент столкновения был зафиксирован на видео. Инцидент случился вечером 12 января на перекрестке. По данным местных жителей, причиной происшествия стал неработающий светофор.
На данный момент не сообщается о состоянии пострадавшего.
Ситуация находится под контролем правоохранительных органов, специалисты уже занимаются расследованием происшествия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с пострадавшими, которую устроил подросток во Владивостоке.