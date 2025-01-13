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Posted 13 января, 03:32

Published 13 января, 03:32

Modified 13 января, 03:34

Updated 13 января, 03:34

Пешеход попал под колеса авто в Приморском крае

Парня прокатили на капоте по Уссурийску — жесткая авария попала на камеру в Приморье

13 января 2025, 03:32
Фото: 1MI.

Пешеход попал под колеса авто в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
В Уссурийске легковушка сбила пешехода из-за неработающего светофора. Бедолагу прокатили на капоте и протащили несколько метров.

В Уссурийске произошло ДТП, в котором легковой автомобиль сбил пешехода. Момент столкновения был зафиксирован на видео. Инцидент случился вечером 12 января на перекрестке. По данным местных жителей, причиной происшествия стал неработающий светофор.

Видео: mark2_che.

На данный момент не сообщается о состоянии пострадавшего.

Ситуация находится под контролем правоохранительных органов, специалисты уже занимаются расследованием происшествия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с пострадавшими, которую устроил подросток во Владивостоке.

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