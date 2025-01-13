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Posted 13 января, 16:21

Published 13 января, 16:21

Modified 13 января, 16:22

Updated 13 января, 16:22

Печатный журнал Mash Room посвятил второй номер интервью с военнопленными

Печатный журнал Mash Room посвятил второй номер интервью с военнопленными

13 января 2025, 16:21
В рамках проекта Mash Room (News Media Holding) продолжаются эксперименты с форматами: в самом начале года свет увидел второй выпуск печатного журнала, посвященный теме обмена пленными и переговоров, а центральными героями номера стали участники обменных процессов.

Главред Mash Room Никита Матнишян рассказал, что благодаря включенным в номер историям удалось раскрыть тему обменов людьми между государствами примерно за 30 лет — начиная от переговоров об освобождении экипажа Ил-76 в Кандагаре и заканчивая современностью, когда со стороны нашего государства постоянно ведется дипломатическая работа по вызволению из плена простых россиян, которые встали на защиту Родины.

В новом номере печатного журнала поднимается вопрос о значении человеческой жизни в мире политики: судьба некоторых героев оказалась достаточно сложной. Так, командир Ил-76 Герой России Владимир Шарпатов попал в афганский плен в 1995 году, откуда впоследствии смог спастись. Самым трудным испытанием во время нахождения в плену для него было отсутствие связи с семьей.

Команда смогла сбежать от талибов: ей удалось угнать самолет в сложнейших условиях и приземлиться в ОАЭ, где экипаж уважительно принял наследный принц Шарджи. В беседе с журналистами Шарпатов раскрыл все детали собственного пленения и последующего побега на волю.

Кроме того, в номер попала и история предпринимателя Виктора Бута, которому пришлось провести в заключении в США 15 лет. Захваченный Ил-76 перевозил оружие: мужчина рассказал, как помогал команде в организации побега.

«Шла подготовка. Нам удалось доказать „Талибану“, что самолет почти новый. Поэтому экипажу разрешили ездить и проводить обслуживание. Потом мы сказали: ребята, вы слили всё топливо. Вот технический регламент, вот инструкция на хранение, в самолёте должно быть минимально 10–12 тонн топлива. Они почесали свои бритые головы, вздохнули, почесали пятки. И сказали: ну заправляйте. Через два-три месяца мы сказали: по регламенту, чтобы колёса не деформировались, положено производить руление. Потом разрешили запускать двигатели. То есть мы вот так постепенно подготовили всё для того, чтобы побег состоялся».

В 2005 году одна из американских кинокомпаний представила фильм «Оружейный барон», главный герой которого был списан с Виктора Бута. Предприниматель в рамках беседы с журналистами охарактеризовал данный кинопроект как «демонизацию» и «созданную историю». При этом Виктор никак не критикует время, которое провел в американской тюрьме, отмечая только, что американцы умеют достойно относиться к пленным.

Печатный Mash Room — это некоммерческий проект, который транслирует значимые и резонансные события с нескольких точек зрения. Печатный журнал выступает при этом логическим продолжением подкастов «Не выходя из комнаты» и «Конец истории», являясь примером редчайшей на сегодняшний день визуальной подачи инфоповодов в Telegram. Однако стоит помнить, что цифровые форматы ориентированы на мгновенную реакцию читателей, а журнал — это материалы для вдумчивого чтения, посвященные историям разных эпох и людей.

Подробнее о проекте можно узнать в Telegram: https://t.me/mashkomnata.

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