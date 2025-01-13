Перевернулся и парализовал целую трассу: жесткая авария случилась утром в Приморье

Posted 13 января, 03:08
Published 13 января, 03:08
Modified 13 января, 03:11
Updated 13 января, 03:11
Утром в понедельник, 13 января, во Владивостоке произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: легковушка перевернулась на Героев-Тихоокеанцев.
По предварительной информации, инцидент случился утром. Водитель не справился с управлением и допустил столкновение с другим транспортным средством.
На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые оказали помощь пострадавшим. В результате аварии несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится расследование.
Местные жители сообщили о затрудненном движении за местом происшествия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, из-за которой собралась огромная пробка в сторону центра Владивостока.