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Posted 13 января, 03:08

Published 13 января, 03:08

Modified 13 января, 03:11

Updated 13 января, 03:11

ДТП с перевертышем перегородило важную улицу во Владивостоке

Перевернулся и парализовал целую трассу: жесткая авария случилась утром в Приморье

13 января 2025, 03:08
Фото: 1MI.

ДТП с перевертышем перегородило важную улицу во Владивостоке

Сюжет
Пробка
Не опоздать на работу оказалось невозможно утром в понедельник. Из-за аварии движение в одном из районов Владивостока практически полностью остановилось.

Утром в понедельник, 13 января, во Владивостоке произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: легковушка перевернулась на Героев-Тихоокеанцев.

Фото: chp_primorye

По предварительной информации, инцидент случился утром. Водитель не справился с управлением и допустил столкновение с другим транспортным средством.

Видео: chp_primorye.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые оказали помощь пострадавшим. В результате аварии несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится расследование.

Местные жители сообщили о затрудненном движении за местом происшествия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, из-за которой собралась огромная пробка в сторону центра Владивостока.

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