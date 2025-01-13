По поручению Путина в Хабаровском крае запускают новые национальные проекты

Posted 13 января, 03:39
Published 13 января, 03:39
Modified 13 января, 03:41
Updated 13 января, 03:41
Как доложил вице-премьер Александр Новак, Правительством РФ совместно с профильными комиссиями Госсовета, экспертным сообществом и бизнесом завершена работа по подготовке новых национальных проектов на период до 2030 года. Президиумом Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 20 декабря утвердил паспорта всех 19 нацпроектов, включая восемь проектов технологического лидерства. Общий объём финансирования новых национальных проектов на всю шестилетку составляет более 57 триллионов рублей, из которых свыше 40 триллионов — это средства федерального бюджета, более 13 триллионов рублей — это внебюджетные средства.
Александр Новак сделал акцент на том, что одним из общесистемных вопросов, которому президент поручил уделить особое внимание, является поддержка регионов Дальнего Востока и Арктики и включение в национальные проекты мероприятий мастер-плана развития дальневосточных и арктических городов.
— В пяти национальных проектах выделили отдельные разделы и включили в проекты мероприятия мастер-планов. Обеспечено финансирование из федерального бюджета в объёме 433 миллиардов рублей. До конца первого полугодия также определимся по источникам финансирования и срокам реализации мероприятий мастер-планов, пока не включённых в национальные проекты. Будем приоритизировать расходы на эти цели, в том числе с учётом использования бюджетных кредитов, — сказал вице-премьер.
В декабре все субъекты федерации заключили необходимые финансовые и нефинансовые соглашения, касающиеся реализации новых нацпроектов. Необходимое финансирование доведено до регионов в полном объеме.
Владимир Путин подчеркнул, что вся работа в рамках нацпроектов должна быть посвящена реальному результату, а реальный результат, в свою очередь, должен проявляться в том, как эту работу оценивают граждане страны.
— Просил бы просто коллег в регионах выстраивать свою работу таким образом, чтобы она была экономически обоснованной, чтобы всё шло по плану. Прошу не затягивать вопросы, связанные с решением социально-экономических вопросов, не откладывать всё на потом. Понимаете, о чём я говорю? Вовремя принимать ответственные решения, даже если они не являются сверхпопулярными. Главное — вовремя всё делать, и тогда никаких сбоев не будет, уверен абсолютно, — заявил глава государства.
Отметим, что губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин использует все возможности, чтобы привлечь в регион ресурсы для улучшения качества жизни людей. И важнейшим направлением является как раз участие в национальных проектах, которые изначально были задуманы главой государства как инструмент решения наиболее острых проблем.