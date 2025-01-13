По поручению Путина в Хабаровском крае запускают новые национальные проекты

Как доложил вице-премьер Александр Новак, Правительством РФ совместно с профильными комиссиями Госсовета, экспертным сообществом и бизнесом завершена работа по подготовке новых национальных проектов на период до 2030 года. Президиумом Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 20 декабря утвердил паспорта всех 19 нацпроектов, включая восемь проектов технологического лидерства. Общий объём финансирования новых национальных проектов на всю шестилетку составляет более 57 триллионов рублей, из которых свыше 40 триллионов — это средства федерального бюджета, более 13 триллионов рублей — это внебюджетные средства.