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Posted 13 января, 03:47

Published 13 января, 03:47

Modified 13 января, 03:49

Updated 13 января, 03:49

Почти 93 миллиона рублей получит Хабаровский край на развитие туризма в этом году

Почти 93 миллиона рублей получит Хабаровский край на развитие туризма в этом году

13 января 2025, 03:47
Фото: Правительство Хабаровского края.
В этом году Хабаровский край получит «Единую субсидию» в размере 92,8 миллиона рублей на развитие туристической инфраструктуры и проведение событийных мероприятий. Это почти на 20 млн рублей больше, чем годом ранее, отметили в региональном министерстве туризма.

Поддержка оказывается по результатам конкурсного отбора в рамках нового национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что механизм «Единой субсидии» впервые опробован в прошлом году. В Минэкономразвития России определили ряд направлений, из которых регионы могли самостоятельно выбрать те, что считают для себя приоритетными и на которые планируют потратить выделяемые средства.

— Ключевыми для Хабаровского края определены: развитие туристической инфраструктуры и повышение качества услуг, а также организация событийных мероприятий. На эти цели в 2024 году мы получили почти 73,5 миллиона рублей и освоили их в полном объеме. В текущем году сумма поддержки выросла. Из средств субсидии 35 миллионов рублей пойдут на компенсацию затрат предпринимателям, вложившимся в инфраструктуру, 57,8 миллиона рублей — на проведение тематических фестивалей, способствующих притоку туристов, — сообщили в министерстве туризма края.

Соглашение о выделении «Единой субсидии» уже подписано. К федеральным средствам будут добавлены ассигнования из краевого бюджета. Таким образом, объем финансирования превысит 95,6 миллиона рублей.

— Стоит отметить, что «Единая субсидия» не единственный механизм федеральной господдержки. Так, в 2025 году по государственной программе «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» регион получит порядка 60 миллионов рублей на обустройство туристических троп «Легенды Сэвенов» и «Легенды Хехцира», — добавили в профильном ведомстве.

В министерстве напомнили также, что главным показателем результативности мероприятий «Единой субсидии» остается прирост туристских поездок. Согласно оперативным данным Росстата, турпоток в наш регион показывает положительную динамику. За январь–ноябрь 2024 года показатель превысил 1 миллион 253 тысячи поездок, это на 64,6 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что на Дальнем Востоке увеличивается поток путешественников из-за рубежа. В Хабаровском крае число поездок иностранных гостей выросло на 204 процента, большая их часть — туристы из Китая.

#Хабаровский край
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