Почти 93 миллиона рублей получит Хабаровский край на развитие туризма в этом году

Posted 13 января, 03:47
Published 13 января, 03:47
Modified 13 января, 03:49
Updated 13 января, 03:49
Поддержка оказывается по результатам конкурсного отбора в рамках нового национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, что механизм «Единой субсидии» впервые опробован в прошлом году. В Минэкономразвития России определили ряд направлений, из которых регионы могли самостоятельно выбрать те, что считают для себя приоритетными и на которые планируют потратить выделяемые средства.
— Ключевыми для Хабаровского края определены: развитие туристической инфраструктуры и повышение качества услуг, а также организация событийных мероприятий. На эти цели в 2024 году мы получили почти 73,5 миллиона рублей и освоили их в полном объеме. В текущем году сумма поддержки выросла. Из средств субсидии 35 миллионов рублей пойдут на компенсацию затрат предпринимателям, вложившимся в инфраструктуру, 57,8 миллиона рублей — на проведение тематических фестивалей, способствующих притоку туристов, — сообщили в министерстве туризма края.
Соглашение о выделении «Единой субсидии» уже подписано. К федеральным средствам будут добавлены ассигнования из краевого бюджета. Таким образом, объем финансирования превысит 95,6 миллиона рублей.
— Стоит отметить, что «Единая субсидия» не единственный механизм федеральной господдержки. Так, в 2025 году по государственной программе «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» регион получит порядка 60 миллионов рублей на обустройство туристических троп «Легенды Сэвенов» и «Легенды Хехцира», — добавили в профильном ведомстве.
В министерстве напомнили также, что главным показателем результативности мероприятий «Единой субсидии» остается прирост туристских поездок. Согласно оперативным данным Росстата, турпоток в наш регион показывает положительную динамику. За январь–ноябрь 2024 года показатель превысил 1 миллион 253 тысячи поездок, это на 64,6 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что на Дальнем Востоке увеличивается поток путешественников из-за рубежа. В Хабаровском крае число поездок иностранных гостей выросло на 204 процента, большая их часть — туристы из Китая.