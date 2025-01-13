Почти 93 миллиона рублей получит Хабаровский край на развитие туризма в этом году

В министерстве напомнили также, что главным показателем результативности мероприятий «Единой субсидии» остается прирост туристских поездок. Согласно оперативным данным Росстата, турпоток в наш регион показывает положительную динамику. За январь–ноябрь 2024 года показатель превысил 1 миллион 253 тысячи поездок, это на 64,6 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что на Дальнем Востоке увеличивается поток путешественников из-за рубежа. В Хабаровском крае число поездок иностранных гостей выросло на 204 процента, большая их часть — туристы из Китая.