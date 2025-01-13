Поднял на рога сразу нескольких: грузовик протаранил стоянку во Владивостоке — фото

Posted 13 января, 03:41
Published 13 января, 03:41
Modified 13 января, 03:43
Updated 13 января, 03:43
В районе Самбери на Эгершельде во Владивостоке произошло ДТП с участием грузовика, который собрал «комбо» из нескольких автомобилей. Инцидент случился 13 января, когда водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в несколько припаркованных машин.
По предварительным данным, никто не пострадал серьезно, однако автомобили получили повреждения.
Местные жители сообщают о затрудненном движении в этом районе. Водителям рекомендуют быть внимательными и выбирать альтернативные маршруты.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с перевертышем, которая случилась утром во Владивостоке. В результате ДТП многие горожане могли сильно опоздать на работу в понедельник утром.