Поднял на рога сразу нескольких: грузовик протаранил стоянку во Владивостоке — фото

В районе Самбери на Эгершельде во Владивостоке произошло ДТП с участием грузовика, который собрал «комбо» из нескольких автомобилей. Инцидент случился 13 января, когда водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в несколько припаркованных машин.