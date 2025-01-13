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Posted 13 января, 03:41

Published 13 января, 03:41

Modified 13 января, 03:43

Updated 13 января, 03:43

Грузовик влетел в припаркованные машины во Владивостоке

Поднял на рога сразу нескольких: грузовик протаранил стоянку во Владивостоке — фото

13 января 2025, 03:41
Фото: eger_vl.

Грузовик влетел в припаркованные машины во Владивостоке

Сюжет
Автомобили
Грузовик влетел в стоянку и пробил сразу несколько припаркованных машин во Владивостоке. Обстоятельства аварии выясняют.

В районе Самбери на Эгершельде во Владивостоке произошло ДТП с участием грузовика, который собрал «комбо» из нескольких автомобилей. Инцидент случился 13 января, когда водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в несколько припаркованных машин.

Фото: eger_vl

По предварительным данным, никто не пострадал серьезно, однако автомобили получили повреждения.

Местные жители сообщают о затрудненном движении в этом районе. Водителям рекомендуют быть внимательными и выбирать альтернативные маршруты.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с перевертышем, которая случилась утром во Владивостоке. В результате ДТП многие горожане могли сильно опоздать на работу в понедельник утром.

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