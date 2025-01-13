Погодные качели продолжаются: жгучий мороз и потепление до -1°C ожидаются в Приморье

Во Владивостоке снега не прогнозируется. Утром будет дуть сильный северный ветер, который успокоится после обеда. Днем столбики термометров покажут -5 °C. В Уссурийске день пройдет без осадков. Слабый ветерок разыграется до умеренного в течение дня. Воздух прогреется до -4 °C. В Находке легкое дуновение тоже даст о себе знать. Максимальные значения температуры составят -1 — -3 °C.