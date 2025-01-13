Погодные качели продолжаются: жгучий мороз и потепление до -1°C ожидаются в Приморье

Posted 12 января, 22:09
Published 12 января, 22:09
Modified 12 января, 22:11
Updated 12 января, 22:11
Сегодня, 13 января, в регионе осадков не предвидится. Также по краю распространится умеренный северо-западный ветер. Минимальные температуры, которые опустятся до -36 °C, сменятся потеплением до -1 °C.
Во Владивостоке снега не прогнозируется. Утром будет дуть сильный северный ветер, который успокоится после обеда. Днем столбики термометров покажут -5 °C. В Уссурийске день пройдет без осадков. Слабый ветерок разыграется до умеренного в течение дня. Воздух прогреется до -4 °C. В Находке легкое дуновение тоже даст о себе знать. Максимальные значения температуры составят -1 — -3 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чем можно заняться зимой жителям Приморского края.