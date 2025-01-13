Разворотило «в щепки»: страшное ДТП заблокировало две полосы во Владивостоке — видео

Posted 13 января, 06:26
Published 13 января, 06:26
Modified 13 января, 06:40
Updated 13 января, 06:40
Из краевой столицы выбраться стало крайне тяжело. Всему виной массовое ДТП, которое произошло в районе Седанки. Тягач расположился посередине, в правой полосе замечен грузовик, а перед ним стоит изувеченная легковушка.
«Обычно в такое время „долетаю“ до дома. А из-за аварии страдала в пробке», — пожаловалась автомобилистка.
При каких обстоятельствах случился дорожный инцидент? Пока неясно. Но, судя по кадрам, авария действительно жесткая.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что два происшествия в пригороде Владивостока осложнили движение в центр. Затор начался еще на Маковского, хотя чаще всего «стартует» только около Зари.