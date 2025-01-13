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Posted 13 января, 06:26

Published 13 января, 06:26

Modified 13 января, 06:40

Updated 13 января, 06:40

Легковушка серьезно пострадала в массовой аварии с участием тягача в Приморье

Разворотило «в щепки»: страшное ДТП заблокировало две полосы во Владивостоке — видео

13 января 2025, 06:26
Фото: vostokmedia.com.

Легковушка серьезно пострадала в массовой аварии с участием тягача в Приморье

Сюжет
Пробка
Два большегруза прижали «малыша» на оживленной трассе Владивостока. Жесткими кадрами поделились свидетели происшествия.

Из краевой столицы выбраться стало крайне тяжело. Всему виной массовое ДТП, которое произошло в районе Седанки. Тягач расположился посередине, в правой полосе замечен грузовик, а перед ним стоит изувеченная легковушка.

«Обычно в такое время „долетаю“ до дома. А из-за аварии страдала в пробке», — пожаловалась автомобилистка.

При каких обстоятельствах случился дорожный инцидент? Пока неясно. Но, судя по кадрам, авария действительно жесткая.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что два происшествия в пригороде Владивостока осложнили движение в центр. Затор начался еще на Маковского, хотя чаще всего «стартует» только около Зари.

Страдания начинаются: два ДТП поставили «колом» дорогу в центр Владивостока — видео
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