Самый страшный день в году наступит во Владивостоке 17 января — фото

Posted 13 января, 04:40
Published 13 января, 04:40
Modified 13 января, 04:42
Updated 13 января, 04:42
— В экспозицию вошли более 40 фотографий — хроника событий Белгородской области последних лет, — рассказали в центре современного искусства «Артэтаж». — Перед зрителями предстанет жизнь приграничного региона России — будничные и праздничные события Белгорода. Один из снимков так и называется — «Самый страшный в день году».
Антон Вергун — профессиональный фотограф, член Союза журналистов России. С 2015 года Антон является внештатным фотокорреспондентом в Белгородской области «РИА Новости» и «ИТАР-ТАСС».
Классика новостного репортажа — вот что такое выставка Антона Вергуна, подчеркивают в «Артэтаже».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, где во Владивостоке можно увидеть выставку, вдохновлённую шуруповёртом.