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Posted 13 января, 04:40

Published 13 января, 04:40

Modified 13 января, 04:42

Updated 13 января, 04:42

Самый страшный день в году

Самый страшный день в году наступит во Владивостоке 17 января — фото

13 января 2025, 04:40
Фото: Антон Вергун. ЦСИ «Артэтаж». Самый страшный день в году

Выставка работ знаменитого фотокорреспондента пройдёт во Владивостоке

Сюжет
Выставка
В центре современного искусства «Артэтаж» 17 января откроется выставка известного российского фотографа Антона Вергуна «События. Люди» (16+). Много лет Антон сотрудничает с ведущими информационными агентствами России.
— В экспозицию вошли более 40 фотографий — хроника событий Белгородской области последних лет, — рассказали в центре современного искусства «Артэтаж». — Перед зрителями предстанет жизнь приграничного региона России — будничные и праздничные события Белгорода. Один из снимков так и называется — «Самый страшный в день году».

Антон Вергун — профессиональный фотограф, член Союза журналистов России. С 2015 года Антон является внештатным фотокорреспондентом в Белгородской области «РИА Новости» и «ИТАР-ТАСС».

Фото: Антон Вергун. ЦСИ «Артэтаж»

Классика новостного репортажа — вот что такое выставка Антона Вергуна, подчеркивают в «Артэтаже».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, где во Владивостоке можно увидеть выставку, вдохновлённую шуруповёртом.

А ёлки уже на свалке: кого во Владивостоке вдохновляют шуруповёрт, семечки и Барби?
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#Новости#Культура#Владивосток#Выставка#Приморский край
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