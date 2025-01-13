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Posted 13 января, 03:48

Published 13 января, 03:48

Modified 13 января, 03:50

Updated 13 января, 03:50

Скорая помощь больше не приедет как раньше: что изменилось в Приморье с 2025 года

Скорая помощь больше не приедет как раньше: что изменилось в Приморье с 2025 года

13 января 2025, 03:48
Фото: 1MI.
Сюжет
Медицина
Медицинские организации объединились для совместной работы в Приморском крае. Какие и зачем? — узнаете в материале.

Пресс-служба Владивостокской скорой сообщила о важных переменах, которые произошли в организации для повышения качества оказания медицинской помощи. С первого января 2025 года Станция СМП и Территориальный центр медицины катастроф объединились в одну структуру.

«Вместе с коллегами вы выполняем во многом сходные задачи — оказать экстренную медицинскую помощь и спасти жизни пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, поэтому мы продолжим их совместно решать. Благодаря этому объединению происходит дополнительная консолидация сил, тем более что скорая помощь всегда была передовым отрядом медицины катастроф, в первую очередь оказываясь на месте чрезвычайных происшествий. Теперь мы работаем в рамках одной структуры, что поможет быстрее осуществлять координацию сил и обеспечивать преемственность в работе», — подчеркнул главный врач Владивостокской скорой Дмитрий Бондарчук.

К слову, подобные реконструкции произошли в большинстве регионах страны. Опыт коллег продемонстрировал повышение качества работы медиков.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как беременную жительницу Лучегорска экстренно доставили во Владивосток на вертолете.

Экстренно по небу: беременную с опасной патологией госпитализировали во Владивосток
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