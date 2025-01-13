Скорая помощь больше не приедет как раньше: что изменилось в Приморье с 2025 года

Posted 13 января, 03:48
Published 13 января, 03:48
Modified 13 января, 03:50
Updated 13 января, 03:50
Пресс-служба Владивостокской скорой сообщила о важных переменах, которые произошли в организации для повышения качества оказания медицинской помощи. С первого января 2025 года Станция СМП и Территориальный центр медицины катастроф объединились в одну структуру.
«Вместе с коллегами вы выполняем во многом сходные задачи — оказать экстренную медицинскую помощь и спасти жизни пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, поэтому мы продолжим их совместно решать. Благодаря этому объединению происходит дополнительная консолидация сил, тем более что скорая помощь всегда была передовым отрядом медицины катастроф, в первую очередь оказываясь на месте чрезвычайных происшествий. Теперь мы работаем в рамках одной структуры, что поможет быстрее осуществлять координацию сил и обеспечивать преемственность в работе», — подчеркнул главный врач Владивостокской скорой Дмитрий Бондарчук.
К слову, подобные реконструкции произошли в большинстве регионах страны. Опыт коллег продемонстрировал повышение качества работы медиков.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как беременную жительницу Лучегорска экстренно доставили во Владивосток на вертолете.