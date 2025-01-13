Смертельно опасная болезнь развилась у девушки всего за сутки в Приморском крае

Posted 13 января, 05:04
Published 13 января, 05:04
Modified 13 января, 05:06
Updated 13 января, 05:06
Скорая помощь госпитализировала пациентку в реанимацию. Врачи подключили больную к аппарату искусственной вентиляции легких. Обследование показало, что у девушки развился бактериальный менингит — воспаление головного мозга, сообщает пресс-служба Находкинской больницы.
«Это заболевание опасно своим течением и высокой летальностью», — рассказывает заведующий отделением реанимации и анестезиологии Находкинской городской больницы Антон Шкода.
Несмотря на печальную статистику, врачам удалось спасти женщину. Ее вывели из комы и успешно прооперировали. Через 24 дня пациентку выписали домой.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как нефрологи спасли подростка, который выпивал ежедневно по пять литров воды в Приморском крае.