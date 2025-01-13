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Posted 13 января, 05:04

Published 13 января, 05:04

Modified 13 января, 05:06

Updated 13 января, 05:06

Смертельно опасная болезнь развилась у девушки всего за сутки в Приморском крае

Смертельно опасная болезнь развилась у девушки всего за сутки в Приморском крае

13 января 2025, 05:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Врачи
В Находке врачи вытащили с того света девушку в тяжелом состоянии. Недуг спровоцировал стремительное ухудшение ее состояния, — дневная лихорадка сменилась потерей сознания к вечеру того же дня.

Скорая помощь госпитализировала пациентку в реанимацию. Врачи подключили больную к аппарату искусственной вентиляции легких. Обследование показало, что у девушки развился бактериальный менингит — воспаление головного мозга, сообщает пресс-служба Находкинской больницы.

«Это заболевание опасно своим течением и высокой летальностью», — рассказывает заведующий отделением реанимации и анестезиологии Находкинской городской больницы Антон Шкода.

Несмотря на печальную статистику, врачам удалось спасти женщину. Ее вывели из комы и успешно прооперировали. Через 24 дня пациентку выписали домой.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как нефрологи спасли подростка, который выпивал ежедневно по пять литров воды в Приморском крае.

Дичайший случай: в Приморье парень выпивал 5 литров воды ежедневно — что с ним стало?
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#Новости#Общество#Находка#Спасение#Владивосток#Врачи#Реанимация#Менингит#Приморский край#Госпитализация
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