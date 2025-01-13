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Posted 13 января, 02:44

Published 13 января, 02:44

Modified 13 января, 02:47

Updated 13 января, 02:47

Снег и морозы накроют Приморский край на наступившей неделе

Снег и волна холода: погода на новой неделе в Приморском крае будет суровой

13 января 2025, 02:44
Фото: vostokmedia.com.

Снег и морозы накроют Приморский край на наступившей неделе

Сюжет
Погода
Холодной и снежной будет новая рабочая неделя в Приморском крае. Снег ожидается как минимум дважды.

По сообщениям Примгидромета погода в крае с понедельника по пятницу будет непостоянной и даже переменчивой.

Сегодня морозы суровыми не будут и снега не ожидается. А вот уже во вторник местами по краю пройдёт снег и ощутимо похолодает — до -17 градусов по Цельсию днём.

В среду, 15 января, морозы станут ещё более крепкими — их принесёт гребень континентального антициклона. Похолодает на 1 — 4 градуса, ветер усилится.

В четверг следует снова ждать снега — в край подойдет новый циклон. Морозы останутся крепкими.

В пятницу, 17 января, снег прекратится, и станет ещё холоднее — на северо-востоке до ночью температура понизится до -34 °C, на побережье днём до минус 25 градусов по Цельсию.

Во Владивостоке на этой неделе преимущественно без осадков, небольшой снег может пройти только 16 января. Самым холодным днём будет среда — дом -13 °C при сильном северо-западном ветре.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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