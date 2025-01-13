Снег и волна холода: погода на новой неделе в Приморском крае будет суровой

Posted 13 января, 02:44
Published 13 января, 02:44
Modified 13 января, 02:47
Updated 13 января, 02:47
По сообщениям Примгидромета погода в крае с понедельника по пятницу будет непостоянной и даже переменчивой.
Сегодня морозы суровыми не будут и снега не ожидается. А вот уже во вторник местами по краю пройдёт снег и ощутимо похолодает — до -17 градусов по Цельсию днём.
В среду, 15 января, морозы станут ещё более крепкими — их принесёт гребень континентального антициклона. Похолодает на 1 — 4 градуса, ветер усилится.
В четверг следует снова ждать снега — в край подойдет новый циклон. Морозы останутся крепкими.
В пятницу, 17 января, снег прекратится, и станет ещё холоднее — на северо-востоке до ночью температура понизится до -34 °C, на побережье днём до минус 25 градусов по Цельсию.
Во Владивостоке на этой неделе преимущественно без осадков, небольшой снег может пройти только 16 января. Самым холодным днём будет среда — дом -13 °C при сильном северо-западном ветре.
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