Старый Новый год 2025 в Приморье: дата, история и традиции праздника

Европа перешла на более точный григорианский календарь еще в 1582 году. Россия же присоединилась к этому процессу только после революции 1917 года. С 14 февраля 1918 года страна начала жить по новому стилю, а первый Старый Новый год отметили в ночь с 13 на 14 января 1919 года.