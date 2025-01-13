Старый Новый год 2025 в Приморье: дата, история и традиции праздника

Posted 13 января, 02:47
Published 13 января, 02:47
Modified 13 января, 02:47
Updated 13 января, 02:47
Старый Новый год — это не просто повод продлить новогодние каникулы, а настоящий исторический феномен. Он возник в результате перехода России с юлианского на григорианский календарь в 1918 году. С тех пор 14 января стало символической датой, которая напоминает о традициях, уходящих корнями в глубь веков.
Старый Новый год — это праздник, который сохранился в России и некоторых других странах после смены календаря. До 1918 года Новый год в Российской империи отмечали 1 января по юлианскому календарю. После перехода на григорианский календарь эта дата сместилась на 13 дней вперед, и 1 января по старому стилю стало соответствовать 14 января по новому.
Несмотря на изменение даты, многие россияне не захотели отказываться от привычного празднования. Так и появился Старый Новый год — своеобразный мостик между прошлым и настоящим.
До 1918 года Россия жила по юлианскому календарю, который был введен еще в 45 году до нашей эры в Древнем Риме. Однако к XX веку стало очевидно, что этот календарь не совсем точен: он отставал от реального астрономического времени на 13 дней.
Европа перешла на более точный григорианский календарь еще в 1582 году. Россия же присоединилась к этому процессу только после революции 1917 года. С 14 февраля 1918 года страна начала жить по новому стилю, а первый Старый Новый год отметили в ночь с 13 на 14 января 1919 года.
Разница между юлианским и григорианским календарями составляет 13 дней. Именно поэтому 1 января по старому стилю соответствует 14 января по новому. Это расхождение будет увеличиваться: к 2101 году разница достигнет 14 дней, и Рождество в России будут отмечать уже 8 января.
Интересно, что православная церковь продолжает жить по юлианскому календарю. Новый год в церковной традиции отмечается 14 сентября (1 сентября по старому стилю), а 14 января (1 января по старому стилю) верующие вспоминают святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.
Старый Новый год — это время, когда можно вновь окунуться в атмосферу праздника. Жители Приморья, как и россияне по всей стране, накрывают стол, приглашают гостей и надевают нарядную одежду. Однако у этого праздника есть и свои уникальные традиции:
С праздником связано множество примет и запретов, которые передаются из поколения в поколение:
Погода в ночь с 13 на 14 января всегда была предметом особого внимания. Считается, что она может предсказать, каким будет наступивший год:
Старый Новый год — это не просто праздник, а часть культурного наследия России. Он напоминает о том, как важно сохранять традиции, даже в эпоху глобальных перемен. В 2025 году жители Приморья вновь соберутся за праздничным столом, чтобы отметить этот уникальный день, который объединяет прошлое и настоящее.