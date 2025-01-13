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Posted 13 января, 02:47

Published 13 января, 02:47

Modified 13 января, 02:47

Updated 13 января, 02:47

Старый Новый год 2025 в Приморье: дата, история и традиции праздника

Старый Новый год 2025 в Приморье: дата, история и традиции праздника

13 января 2025, 02:47
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
Старый Новый год — уникальный праздник, который объединяет в себе традиции прошлого и современности. В ночь с 13 на 14 января жители Приморья, как и всей России, вновь соберутся за праздничным столом, чтобы отметить этот необычный день. Но откуда появился этот праздник, и почему он так важен?

Старый Новый год — это не просто повод продлить новогодние каникулы, а настоящий исторический феномен. Он возник в результате перехода России с юлианского на григорианский календарь в 1918 году. С тех пор 14 января стало символической датой, которая напоминает о традициях, уходящих корнями в глубь веков.

Что такое Старый Новый год?

Фото: 1MI

Старый Новый год — это праздник, который сохранился в России и некоторых других странах после смены календаря. До 1918 года Новый год в Российской империи отмечали 1 января по юлианскому календарю. После перехода на григорианский календарь эта дата сместилась на 13 дней вперед, и 1 января по старому стилю стало соответствовать 14 января по новому.

Несмотря на изменение даты, многие россияне не захотели отказываться от привычного празднования. Так и появился Старый Новый год — своеобразный мостик между прошлым и настоящим.

История праздника

До 1918 года Россия жила по юлианскому календарю, который был введен еще в 45 году до нашей эры в Древнем Риме. Однако к XX веку стало очевидно, что этот календарь не совсем точен: он отставал от реального астрономического времени на 13 дней.

Европа перешла на более точный григорианский календарь еще в 1582 году. Россия же присоединилась к этому процессу только после революции 1917 года. С 14 февраля 1918 года страна начала жить по новому стилю, а первый Старый Новый год отметили в ночь с 13 на 14 января 1919 года.

Почему Старый Новый год отмечают 14 января?

Разница между юлианским и григорианским календарями составляет 13 дней. Именно поэтому 1 января по старому стилю соответствует 14 января по новому. Это расхождение будет увеличиваться: к 2101 году разница достигнет 14 дней, и Рождество в России будут отмечать уже 8 января.

Интересно, что православная церковь продолжает жить по юлианскому календарю. Новый год в церковной традиции отмечается 14 сентября (1 сентября по старому стилю), а 14 января (1 января по старому стилю) верующие вспоминают святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.

Традиции празднования

Старый Новый год — это время, когда можно вновь окунуться в атмосферу праздника. Жители Приморья, как и россияне по всей стране, накрывают стол, приглашают гостей и надевают нарядную одежду. Однако у этого праздника есть и свои уникальные традиции:

  • Чистота и опрятность. Встречать старый Новый год принято в чистой и опрятной одежде, символизирующей начало нового этапа жизни.
  • Загадывание желаний. Если вы не успели загадать желание в новогоднюю ночь, у вас есть второй шанс. Напишите желание на бумажке, сожгите ее и бросьте пепел в бокал с шампанским.
  • Вареники с сюрпризами. Одна из самых популярных традиций — приготовление вареников с начинкой-сюрпризом. Каждый предмет, спрятанный в варенике, имеет свое значение: фасоль предвещает пополнение в семье, монетка — финансовый успех, а перец — новые приключения.
  • Колядки. В прошлом в эту ночь было принято колядовать. Люди ходили по домам до полуночи, так как считалось, что после этого времени на улицах появляется нечистая сила.

Что нельзя делать на старый Новый год

С праздником связано множество примет и запретов, которые передаются из поколения в поколение:

  • Не убирайтесь дома. Считается, что уборка в этот день может «вымести» удачу из дома.
  • Не давайте деньги в долг. Это может привести к финансовым трудностям в наступившем году.
  • Не считайте мелкие монеты. Это также считается плохой приметой, сулящей безденежье.
  • Не встречайте праздник без мужчин. Согласно поверью, год будет одиноким и несчастливым, если за столом соберутся только женщины.
  • Не ругайтесь и не сквернословьте. Праздничная ночь должна быть наполнена добром и радостью.

Приметы старого Нового года

Погода в ночь с 13 на 14 января всегда была предметом особого внимания. Считается, что она может предсказать, каким будет наступивший год:

  • Теплая погода сулит жаркое лето.
  • Метель указывает на позднюю весну.
  • Безлунное небо предвещает летнюю засуху.
  • Туман — знак богатого урожая и прибыли.
  • Ветер с юга обещает теплый год.

Старый Новый год — это не просто праздник, а часть культурного наследия России. Он напоминает о том, как важно сохранять традиции, даже в эпоху глобальных перемен. В 2025 году жители Приморья вновь соберутся за праздничным столом, чтобы отметить этот уникальный день, который объединяет прошлое и настоящее.

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