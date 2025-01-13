Страдания начинаются: два ДТП поставили «колом» дорогу в центр Владивостока — видео

Posted 12 января, 23:47
Published 12 января, 23:47
Modified 12 января, 23:49
Updated 12 января, 23:49
В пригороде дальневосточной столице собралась огромная пробка. Горожанка заявила, что затор начинается не с привычного места, — обычно столпотворение «стартует» с Зари, — а с пригорода.
«Встали еще в районе Седанки. Такого давно не было. Я сразу подумала, что авария», — отметила девушка.
И действительно, затор образовался из-за столкновения двух автомобилей в левой ряду. Помимо кроссовера и внедорожника, не поделивших дорогу, на полосе расположились пикап и транспорт аварийных комиссаров.
Стоит отметить, что чуть дальше посреди дороги встал еще один джип на аварийках. Очевидица предположила, что пробка усугубится в ближайшее время из-за нового препятствия на дороге.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что поломка легковушки усугубило обстановку в районе Второй Речки в краевой столице. Пятничный вечер выдался мучительным для водителей.