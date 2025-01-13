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Posted 13 января, 04:02

Published 13 января, 04:02

Modified 13 января, 04:04

Updated 13 января, 04:04

«Святой Пантелеймон» отправился в очередной рейс по Хабаровскому краю

«Святой Пантелеймон» отправился в очередной рейс по Хабаровскому краю

13 января 2025, 04:02
Фото: Правительство Хабаровского края.
Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» отправился в очередной рейс по Хабаровскому краю. Первая остановка завтра — поселок Литовко. С 14 по 29 января состав посетит 14 станций.

Передвижной комплекс оснащен самым современным оборудованием и укомплектован специалистами, в том числе узких специальностей. Прием пациентов ведется бесплатно в порядке живой очереди. Для посещения врачей с собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В краевом минздраве отметили, что медики, работающие на борту, очень востребованы. Полностью загружены терапевты, кардиологи, офтальмологи, неврологи, врачи УЗИ и рентгенологи. В среднем поезд принимает около 100 человек в день.

— Свою работу медицинский поезд начал в августе 2024 года. За год он успел посетить Хабаровский край четыре раза. Врачи провели более 8 тысяч приемов, было сделано более 16 тысяч различных анализов и исследований. Самыми востребованными докторами стали: терапевт, кардиолог и офтальмолог. Было зарегистрировано более 5 тысяч заболеваний, из них около половины — болезни системы кровообращения и эндокринной системы, чуть меньше — болезни глаза. Диагностировано 90 новообразований, - добавили в краевом минздраве.

Благодаря рейсам передвижного комплекса «Святой Пантелеймон» жители труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, где отсутствуют врачебные амбулатории и клинико-диагностические лаборатории, могут бесплатно проходить медицинские обследования.

Напомним, что в состав поезда входят 14 вагонов, большинство из которых не имеют аналогов. Восемь специализированных медицинских вагонов оборудованы для проведения диагностики и ведения врачебного приема пациентов. Так, в двух терапевтических вагонах размещены кабинеты терапевта, педиатра, отоларинголога, офтальмолога. В состав поезда входят вагон функциональной диагностики, вагон-лаборатория, хирургический вагон, вагон лучевой диагностики, а также вагон-регистратура. Вагон-ординаторская, включенный в состав поезда «Святой Пантелеймон», оборудован видеоконференцсвязью для проведения онлайн-консультаций и срочных врачебных консилиумов. Особое внимание при разработке и изготовлении «поликлиники на колесах» уделено созданию комфортных социально-бытовых условий для медицинского персонала и железнодорожников, которым в течение длительного времени придется работать и жить вдали от дома. Для этого в поезд включены пассажирские купейные и штабной вагоны, вагон-ресторан и вагон-душевая.

#Хабаровский край
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