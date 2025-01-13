«Святой Пантелеймон» отправился в очередной рейс по Хабаровскому краю

Напомним, что в состав поезда входят 14 вагонов, большинство из которых не имеют аналогов. Восемь специализированных медицинских вагонов оборудованы для проведения диагностики и ведения врачебного приема пациентов. Так, в двух терапевтических вагонах размещены кабинеты терапевта, педиатра, отоларинголога, офтальмолога. В состав поезда входят вагон функциональной диагностики, вагон-лаборатория, хирургический вагон, вагон лучевой диагностики, а также вагон-регистратура. Вагон-ординаторская, включенный в состав поезда «Святой Пантелеймон», оборудован видеоконференцсвязью для проведения онлайн-консультаций и срочных врачебных консилиумов. Особое внимание при разработке и изготовлении «поликлиники на колесах» уделено созданию комфортных социально-бытовых условий для медицинского персонала и железнодорожников, которым в течение длительного времени придется работать и жить вдали от дома. Для этого в поезд включены пассажирские купейные и штабной вагоны, вагон-ресторан и вагон-душевая.