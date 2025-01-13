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Posted 13 января, 04:14

Published 13 января, 04:14

Modified 13 января, 04:16

Updated 13 января, 04:16

Водитель такси пошел с битой на другого автомобилиста во Владивостоке

Таксист устроил драку с битой в Приморье: в салоне его ждала пассажирка — видео

13 января 2025, 04:14
Фото: Изображение Midjourney.

Водитель такси пошел с битой на другого автомобилиста во Владивостоке

Сюжет
Такси
Во Владивостоке таксист вышел на кулачный бой с другим водителем, оставив девушку ждать в салоне своего авто. Пассажирка поделилась видео с места.

Во Владивостоке на улице Ладыгина таксист решил разобраться с другим водителем. Мужчина вступил в конфликт на дороге, прихватив с собой биту. Пассажирку он оставил ждать в автомобиле, девушке пришлось наблюдать на жесткой дракой.

По информации, полученной от очевидцев, водитель был недоволен действиями другого автомобилиста. В результате он достал биту и вышел «поговорить».

Пока девушка оставалась внутри машины, на капоте такси развернулась жесткая схватка. Видео с произошедшим появилось в сети.

Видео: svodka25.

Пользователи активно обсуждают случившееся:

«Я бы вышла, пошла и быстро побежала…»;
«Вчера пешеход, сегодня коллега, завтра пассажир. Вот встретятся они потом, и что?»;
«Что с людьми происходит?», — пишут жители Приморья в сети.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной драке, которая развернулась в центре Владивостока.

Драка развернулась в самом центре Владивостока — участников задержали
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