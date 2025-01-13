Таксист устроил драку с битой в Приморье: в салоне его ждала пассажирка — видео

Posted 13 января, 04:14
Published 13 января, 04:14
Modified 13 января, 04:16
Updated 13 января, 04:16
Во Владивостоке на улице Ладыгина таксист решил разобраться с другим водителем. Мужчина вступил в конфликт на дороге, прихватив с собой биту. Пассажирку он оставил ждать в автомобиле, девушке пришлось наблюдать на жесткой дракой.
По информации, полученной от очевидцев, водитель был недоволен действиями другого автомобилиста. В результате он достал биту и вышел «поговорить».
Пока девушка оставалась внутри машины, на капоте такси развернулась жесткая схватка. Видео с произошедшим появилось в сети.
Пользователи активно обсуждают случившееся:
«Я бы вышла, пошла и быстро побежала…»;
«Вчера пешеход, сегодня коллега, завтра пассажир. Вот встретятся они потом, и что?»;
«Что с людьми происходит?», — пишут жители Приморья в сети.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной драке, которая развернулась в центре Владивостока.