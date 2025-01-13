Таксист устроил драку с битой в Приморье: в салоне его ждала пассажирка — видео

Во Владивостоке на улице Ладыгина таксист решил разобраться с другим водителем. Мужчина вступил в конфликт на дороге, прихватив с собой биту. Пассажирку он оставил ждать в автомобиле, девушке пришлось наблюдать на жесткой дракой.