Трагедия взбудоражила поселок поздней ночью: дом загорелся в Приморье — фото

Posted 13 января, 02:17
Published 13 января, 02:17
Modified 13 января, 02:19
Updated 13 января, 02:19
Сотрудники МЧС России выясняют причины жуткого пожара в Ханкайском районе Приморья.
В ночь на 13 января, в 01:54, в селе Камень-Рыболов загорелся частный дом. В результате этого инцидента погиб 53-летний мужчина, его тело обнаружили во время работ по ликвидации огня. Пламя охватило площадь примерно 80 квадратных метров.
В данный момент специалисты занимаются выяснением всех обстоятельств и причин возникновения пожара. Сотрудники МЧС работают на месте происшествия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре во Владивостоке. Из-за серьезного возгорания ранним утром пострадали люди.