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Posted 13 января, 02:17

Published 13 января, 02:17

Modified 13 января, 02:19

Updated 13 января, 02:19

Пожар в селе Камень-Рыболов унес жизнь 53-летнего мужчины в Приморье

Трагедия взбудоражила поселок поздней ночью: дом загорелся в Приморье — фото

13 января 2025, 02:17
Фото: Изображение Midjourney.

Пожар в селе Камень-Рыболов унес жизнь 53-летнего мужчины в Приморье

Сюжет
Пожар
МЧС России проводит расследование пожара в Ханкайском округе Приморья. В Камне-Рыболове в ночь на понедельник сгорел жилой дом, к сожалению, не обошлось без жертв.

Сотрудники МЧС России выясняют причины жуткого пожара в Ханкайском районе Приморья.

В ночь на 13 января, в 01:54, в селе Камень-Рыболов загорелся частный дом. В результате этого инцидента погиб 53-летний мужчина, его тело обнаружили во время работ по ликвидации огня. Пламя охватило площадь примерно 80 квадратных метров.

Фото: mchs_vdk

В данный момент специалисты занимаются выяснением всех обстоятельств и причин возникновения пожара. Сотрудники МЧС работают на месте происшествия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре во Владивостоке. Из-за серьезного возгорания ранним утром пострадали люди.

Квартира вспыхнула ранним утром: люди пострадали в пожаре во Владивостоке
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