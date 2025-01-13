Трагедия взбудоражила поселок поздней ночью: дом загорелся в Приморье — фото

В ночь на 13 января, в 01:54, в селе Камень-Рыболов загорелся частный дом. В результате этого инцидента погиб 53-летний мужчина, его тело обнаружили во время работ по ликвидации огня. Пламя охватило площадь примерно 80 квадратных метров.