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Posted 13 января, 10:47

Published 13 января, 10:47

Modified 13 января, 10:49

Updated 13 января, 10:49

Унитаз, стоявший посреди улицы, демонтировали в Приморье

Унитаз, стоявший посреди улицы, демонтировали в Приморье

13 января 2025, 10:47
Фото: prosecutor_pk.
В одном из городов Приморья вместо крышки канализационного люка поставили фаянсовый унитаз. За дело взялась прокуратура.

В одном из городов Приморье местные жители провели оригинальную акцию и привлекли внимание к проблеме открытого канализационного колодца. Вместо профессиональной установки крышки люка, они использовали сантехнику: в открытый люк установили унитаз, что вызвало широкий резонанс. Фото с места разлетелись по чатам и новостным агентствам.

Способ обратить внимание на проблему оказался эффективным, ответственного сотрудника Управления благоустройства администрации округа вызвали в прокуратуру города для возбуждения дела об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Главе округа вынесли представление. Нарушение в данный момент уже устранили.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мертвеца принесли по улице средь бела дня в Приморье.

Труп пронесли по улице средь бела дня в Приморье
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#Новости#Приморский край#Приморье#Происшествия
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