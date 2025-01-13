Унитаз, стоявший посреди улицы, демонтировали в Приморье

В одном из городов Приморье местные жители провели оригинальную акцию и привлекли внимание к проблеме открытого канализационного колодца. Вместо профессиональной установки крышки люка, они использовали сантехнику: в открытый люк установили унитаз, что вызвало широкий резонанс. Фото с места разлетелись по чатам и новостным агентствам.