Унитаз, стоявший посреди улицы, демонтировали в Приморье

Posted 13 января, 10:47
Published 13 января, 10:47
Modified 13 января, 10:49
Updated 13 января, 10:49
В одном из городов Приморье местные жители провели оригинальную акцию и привлекли внимание к проблеме открытого канализационного колодца. Вместо профессиональной установки крышки люка, они использовали сантехнику: в открытый люк установили унитаз, что вызвало широкий резонанс. Фото с места разлетелись по чатам и новостным агентствам.
Способ обратить внимание на проблему оказался эффективным, ответственного сотрудника Управления благоустройства администрации округа вызвали в прокуратуру города для возбуждения дела об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Главе округа вынесли представление. Нарушение в данный момент уже устранили.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мертвеца принесли по улице средь бела дня в Приморье.