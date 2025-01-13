В 1-м квартале компаниям МСП выделят более 30 млрд руб через зонтичные поручительства

Posted 13 января, 08:44
Published 13 января, 08:44
Modified 13 января, 08:47
Updated 13 января, 08:47
С этим государственным инструментом для развития бизнеса в первом квартале 2025 года предприниматели могут рассчитывать на выделение не менее 30 миллиардов рублей кредитов, пишет ТАСС.
Механизм «зонтичных» поручительств с 1 января реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Зонтичные» поручительства помогают бизнесу оформить необходимое заемное финансирование при отсутствии и недостатке залогов. Этот продукт известен как один из самых эффективных и популярных инструментов развития МСП, он представляет собой часть обновленной стратегии развития Корпорации МСП, проинформировал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
По его словам, благодаря данному инструменту до 2030 года малый и средний бизнес сможет получить не менее 1,3 триллиона рублей в виде банковских кредитов. На сегодня роль партнеров Корпорации МСП, которые выдают средства под «зонтичные» поручительства, исполняют 15 банков по всей России.
С 2022 года «зонтичные» поручительства составляют ведущий инструмент гарантийной поддержки Корпорации МСП. Это выполняется по поручению президента Владимира Путина. В конце 2024 года принят закон о продлении срока реализации механизма «зонтичных» поручительств, без которого предпринимателям оказался бы недоступен каждый третий кредит.
Напомним, «зонтичные» поручительства Корпорации МСП обеспечивают покрытие до половины от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства — до миллиарда рублей при сроке до десяти лет.