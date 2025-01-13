В 1-м квартале компаниям МСП выделят более 30 млрд руб через зонтичные поручительства

По его словам, благодаря данному инструменту до 2030 года малый и средний бизнес сможет получить не менее 1,3 триллиона рублей в виде банковских кредитов. На сегодня роль партнеров Корпорации МСП, которые выдают средства под «зонтичные» поручительства, исполняют 15 банков по всей России.