В Хабаровском крае подвели первые итоги реализации мастер-плана Хабаровска

В 2025 году помимо реализации текущих мероприятий будет запущен ряд новых проектов. Например, с этого года начинается благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров — в настоящее время ведется предпроектная работа. Начинается реализация масштабного международного проекта российско-китайского сотрудничества по освоению трансграничного острова Большой Уссурийский. Сейчас правительством края совместно с Правительством РФ прорабатывается запуск строительства пункта пропуска и сопутствующей пограничной инфраструктуры — подъездной автомобильной дороги к мосту через протоку Амурская и гидрозащитной насыпи. Готовится план развития территории острова, в который войдут совместные проекты по направлениям: транспорт и логистика, активный туризм и рекреация, развитие индустриальных площадок. Через новый грузопассажирский пункт пропуска ежегодно будет проходить до 1,3 миллиона тонн грузов и до 1,5 миллиона человек.