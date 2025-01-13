В Хабаровском крае подвели первые итоги реализации мастер-плана Хабаровска

Posted 13 января, 00:56
Published 13 января, 00:56
Modified 13 января, 03:59
Updated 13 января, 03:59
Как сообщили в минэкономразвития края, в 2024 году согласно плану в краевой столице на стадии реализации находилось 32 организационных и инфраструктурных мероприятия. Сейчас в работе уже 50 пунктов.
Так, в прошлом году запущена первая очередь горнолыжного комплекса «Хехцир», а также разработан бизнес-план второй очереди. Состоялся перевод земель площадью 266 гектров из категории лесного фонда в категорию особо охраняемых территорий (ООТ) и объектов для размещения спортивно-туристического комплекса. Статус ООТ даст возможность предоставлять инвесторам земельные участки для реализации проектов туристического направления.
Также было завершено проектирование 5 этапа объединенной набережной. Этот участок продолжит существующую набережную от Речного вокзала до сооружений «Водоканала», а в перспективе станет частью новой объединенной набережной длиной 9 километров. В 2025 году планируется закончить разработку документации на строительство VI и VII этапов набережной. Протяженность VI этапа составит 1260 метров — от «Водоканала» до устоев заградительного сооружения на входе в акваторию Амурского затона. Здесь предполагается построить прогулочный пирс, велодорожки, пешеходные дорожки. В рамках плана ведется проектирование нового Дальневосточного художественного музея, Дальневосточного центра отдыха и оздоровления детей.
— По итогам года завершены мероприятия по догазификации домовладений и плановому ремонту улично-дорожной сети: 225 домохозяйств подключено к газу, 24,7 километра дорожной сети отремонтировано. Для обновления подвижного состава городского общественного транспорта в 2024 году в краевую столицу поступило 17 троллейбусов и 11 трамваев — они уже работают на пассажирских линиях. Продолжается строительство тепломагистрали № 35, которая обеспечит тепловой энергией новые территории комплексной жилой застройки. Ввод магистрали в эксплуатацию планируется в рамках подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов, — уточнили в минэкономразвития края.
В 2025 году помимо реализации текущих мероприятий будет запущен ряд новых проектов. Например, с этого года начинается благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров — в настоящее время ведется предпроектная работа. Начинается реализация масштабного международного проекта российско-китайского сотрудничества по освоению трансграничного острова Большой Уссурийский. Сейчас правительством края совместно с Правительством РФ прорабатывается запуск строительства пункта пропуска и сопутствующей пограничной инфраструктуры — подъездной автомобильной дороги к мосту через протоку Амурская и гидрозащитной насыпи. Готовится план развития территории острова, в который войдут совместные проекты по направлениям: транспорт и логистика, активный туризм и рекреация, развитие индустриальных площадок. Через новый грузопассажирский пункт пропуска ежегодно будет проходить до 1,3 миллиона тонн грузов и до 1,5 миллиона человек.
— В 2025 году планируется также завершить строительство спортивно-досугового центра в Краснофлотском районе и здания детского сада на 320 мест в микрорайоне «Ореховая сопка». Для обеспечения электроэнергией объектов нового микрорайона «Ореховая сопка» будет установлена трансформаторная подстанция 110 кВ. Продолжится ремонт улично-дорожной сети в Хабаровске. В рамках комплексного освоения новых территорий в 2025 году будет завершено строительство дорожной сети по улице Героев Пассаров от улицы Совхозной до улицы Трехгорная и магистральной общегородской улицы 2-го класса, соединяющей микрорайон «Ореховая сопка» и территорию жилой застройки в районе переулка Брянского, — добавили в ведомстве.
Напомним, мастер-план Хабаровской агломерации был утвержден Президентом РФ. В основе концепции развития города лежит цель формирования устойчивого центра роста Дальнего Востока, лидирующего в области накопления человеческого капитала, концентрации научных, образовательных и культурных компетенций.