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Posted 13 января, 07:12

Published 13 января, 07:12

Modified 13 января, 07:14

Updated 13 января, 07:14

Непогода и резкое потепление ожидается в Приморском крае

Весна на пороге: снегопад нанесет удар по Приморью в ближайшие часы

13 января 2025, 07:12
Фото: 1MI.

Непогода и резкое потепление ожидается в Приморском крае

Сюжет
Автомобили
Циклон принесет непогоду в Приморский край. Но без хороших новостей не обошлось. Совсем скоро по региону распространится весеннее потепление.

По данным сайта «Маглипогода», на Приморье надвигается слабый циклон. Совсем скоро в некоторых районах начнется снег.

«Уже местами появляется облачность и в ближайшее время, погода немного изменится», — отметил основатель портала Руслан Юрковский.

Однако после непогоды начнется потепление, которое принесет весеннее настроение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае рыбаки продолжают отправлять свои автомобили в плавание. Страшно представить, что будет твориться в регионе после повышения температур.

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