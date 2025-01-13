Весна на пороге: снегопад нанесет удар по Приморью в ближайшие часы

Posted 13 января, 07:12
Published 13 января, 07:12
Modified 13 января, 07:14
Updated 13 января, 07:14
По данным сайта «Маглипогода», на Приморье надвигается слабый циклон. Совсем скоро в некоторых районах начнется снег.
«Уже местами появляется облачность и в ближайшее время, погода немного изменится», — отметил основатель портала Руслан Юрковский.
Однако после непогоды начнется потепление, которое принесет весеннее настроение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае рыбаки продолжают отправлять свои автомобили в плавание. Страшно представить, что будет твориться в регионе после повышения температур.