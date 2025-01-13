Выяснилось, что именно перегородило проезд в пригороде Владивостока

Posted 13 января, 08:44
Published 13 января, 08:44
Modified 13 января, 08:46
Updated 13 января, 08:46
Во Владивостоке 13 января произошло ДТП в районе улицы Маковского, 30в. Водитель автомобиля Toyota Dyna не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Nissan Leaf. Авария вызвала затруднения в движении на этом участке дороги.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи для оказания необходимой помощи пострадавшим. По предварительным данным, серьезных травм никто не получил, однако автомобили получили значительные повреждения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП, которое заблокировало две полосы движения в пригороде Владивостока.