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Posted 13 января, 08:44

Published 13 января, 08:44

Modified 13 января, 08:46

Updated 13 января, 08:46

Выяснилось, что именно перегородило проезд в пригороде Владивостока

Выяснилось, что именно перегородило проезд в пригороде Владивостока

13 января 2025, 08:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Травмы
Серьезная авария затрудняет движение в пригорода Владивостока. Сотрудники службы аварийных комиссаров показали, что именно там произошло.

Во Владивостоке 13 января произошло ДТП в районе улицы Маковского, 30в. Водитель автомобиля Toyota Dyna не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Nissan Leaf. Авария вызвала затруднения в движении на этом участке дороги.

Видео: autogarant_vl.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи для оказания необходимой помощи пострадавшим. По предварительным данным, серьезных травм никто не получил, однако автомобили получили значительные повреждения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП, которое заблокировало две полосы движения в пригороде Владивостока.

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