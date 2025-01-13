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Posted 13 января, 05:44

Published 13 января, 05:44

Modified 13 января, 05:48

Updated 13 января, 05:48

Задержка рейса 857 из Китая: что произошло во время перелета во Владивосток?

Задержка рейса 857 из Китая: что произошло во время перелета во Владивосток?

13 января 2025, 05:44
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Задержка
Авиарейс из Санья во Владивосток был перенаправлен в Ухань по неизвестной причине, и его прибытие ожидается после полуночи.

Авиарейс SU 857, следовавший из Санья (Китай) во Владивосток, был неожиданно перенаправлен в Ухань по неизвестной причине. Инцидент произошел 12 января, и информация о времени прибытия в Владивосток обновляется на онлайн-табло аэропорта. Ожидается, что самолет прибудет только после полуночи.

Фото: https://vvo.aero

Встречающие выражают обеспокоенность относительно задержки и отсутствия информации о возможных причинах перенаправления. Некоторые предполагают, что это могло быть связано с техническими неисправностями или необходимостью экстренной посадки.

Корреспондент «Восток-Медиа» задал вопрос специалистам авиакомпании.

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