Задержка рейса 857 из Китая: что произошло во время перелета во Владивосток?

Авиарейс SU 857, следовавший из Санья (Китай) во Владивосток, был неожиданно перенаправлен в Ухань по неизвестной причине. Инцидент произошел 12 января, и информация о времени прибытия в Владивосток обновляется на онлайн-табло аэропорта. Ожидается, что самолет прибудет только после полуночи.