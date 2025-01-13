Задержка рейса 857 из Китая: что произошло во время перелета во Владивосток?

Posted 13 января, 05:44
Published 13 января, 05:44
Modified 13 января, 05:48
Updated 13 января, 05:48
Авиарейс SU 857, следовавший из Санья (Китай) во Владивосток, был неожиданно перенаправлен в Ухань по неизвестной причине. Инцидент произошел 12 января, и информация о времени прибытия в Владивосток обновляется на онлайн-табло аэропорта. Ожидается, что самолет прибудет только после полуночи.
Встречающие выражают обеспокоенность относительно задержки и отсутствия информации о возможных причинах перенаправления. Некоторые предполагают, что это могло быть связано с техническими неисправностями или необходимостью экстренной посадки.
Корреспондент «Восток-Медиа» задал вопрос специалистам авиакомпании.