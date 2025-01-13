Ждем череду аварий? Движение осложнено на сложном участке в центре Владивостока

Posted 13 января, 04:42
Published 13 января, 04:42
Modified 13 января, 04:44
Updated 13 января, 04:44
В связи с отключением электропитания во Владивостоке временно обесточены светофоры в центре города. Это касается следующих перекрестков:
— Перекресток улиц Алеутской и Семёновской;
— Перекресток улиц Алеутской и Адмирала Фокина.
Из-за отключения светофоров на этих участках движения могут возникнуть затруднения, поэтому водителям настоятельно рекомендуется проявлять особую внимательность и осторожность.
Пешеходам также следует быть предельно внимательными при переходе дороги, особенно вблизи указанных перекрестков.
Ранее «Восток-Медиа» писало об отключении светофоров в одном из районов Владивостока.