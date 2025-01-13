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Posted 13 января, 04:42

Published 13 января, 04:42

Modified 13 января, 04:44

Updated 13 января, 04:44

Светофоры отключили в самом центре Владивостока

Ждем череду аварий? Движение осложнено на сложном участке в центре Владивостока

13 января 2025, 04:42
Фото: 1MI.

Светофоры отключили в самом центре Владивостока

Сюжет
Электричество
Из-за отключения электричества в центре Владивостока не работают светофоры. Какие участки нужно проезжать осторожнее?

В связи с отключением электропитания во Владивостоке временно обесточены светофоры в центре города. Это касается следующих перекрестков:

— Перекресток улиц Алеутской и Семёновской;

— Перекресток улиц Алеутской и Адмирала Фокина.

Фото: codd_vl

Из-за отключения светофоров на этих участках движения могут возникнуть затруднения, поэтому водителям настоятельно рекомендуется проявлять особую внимательность и осторожность.

Пешеходам также следует быть предельно внимательными при переходе дороги, особенно вблизи указанных перекрестков.

Ранее «Восток-Медиа» писало об отключении светофоров в одном из районов Владивостока.

Внимание автомобилистам: светофоры отключились в одном из районов Владивостока
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#Новости#Электричество#Владивосток#Уссурийск#Приморский край#Аварии#Движение#Пешеходы#Светофоры#Осторожность
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