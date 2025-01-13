Жесткий дубак: трескучие морозы обрушились на Приморье — фото

Январские морозы не дают расслабиться жителям Дальнереченского района. Например, в селе Ракитное столбики термометров упали почти до -40 градусов по Цельсию. Приморцы не устают удивляться «адским» похолоданиями, несмотря на то, что погода не балует местное население.