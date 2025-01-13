Жесткий дубак: трескучие морозы обрушились на Приморье — фото

Posted 13 января, 02:55
Published 13 января, 02:55
Modified 13 января, 02:57
Updated 13 января, 02:57
Январские морозы не дают расслабиться жителям Дальнереченского района. Например, в селе Ракитное столбики термометров упали почти до -40 градусов по Цельсию. Приморцы не устают удивляться «адским» похолоданиями, несмотря на то, что погода не балует местное население.
«Ракитное — это полюс холода Приморского края», — написал изумленный комментатор.
Судя по обстановке, население данного муниципалитета не почувствует потепления, которое прогнозируют синоптики. Совсем скоро кое-где максимальные температуры повысятся до нуля. Также местами пройдет снег.