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Posted 13 января, 02:55

Published 13 января, 02:55

Modified 13 января, 02:57

Updated 13 января, 02:57

Жесткий дубак: трескучие морозы обрушились на Приморье — фото

Жесткий дубак: трескучие морозы обрушились на Приморье — фото

13 января 2025, 02:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Суровые морозные ночи не щадят Приморский край. Но, судя по всему, выявлен самый холодный уголок региона.

Январские морозы не дают расслабиться жителям Дальнереченского района. Например, в селе Ракитное столбики термометров упали почти до -40 градусов по Цельсию. Приморцы не устают удивляться «адским» похолоданиями, несмотря на то, что погода не балует местное население.

«Ракитное — это полюс холода Приморского края», — написал изумленный комментатор.
Фото: pogoda_25_region

Судя по обстановке, население данного муниципалитета не почувствует потепления, которое прогнозируют синоптики. Совсем скоро кое-где максимальные температуры повысятся до нуля. Также местами пройдет снег.

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#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Снег#Приморский край#Синоптики#Морозы#Температуры#Дальнереченский район
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