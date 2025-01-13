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Posted 13 января, 04:21

Published 13 января, 04:21

Modified 13 января, 04:23

Updated 13 января, 04:23

Автомобиль провалился под лед в Приморском крае

Жуть на льду: мужчина не добрался до зимней рыбалки в Приморье — фото

13 января 2025, 04:21
Фото: vostokmedia.com.

Автомобиль провалился под лед в Приморском крае

Сюжет
Автомобиль
Очередной беспечный рыбак угодил в ледяные оковы в Приморье. Очевидцы даже поделились обстоятельствами инцидента.

Очередной рыбак заехал на лед и подверг опасности свою «железную ласточку» на одном из приморских водоемов. В новых медиа отметили, что автомобилист двигался по накатанным следам. В результате опасной езды машина частично угодила в воду.

Судя по всему, рыбалка у товарища не задалась. Вернее не состоялась. Подписчики социальных сетей предостерегают любителей удочек от опасного досуга, пока лед не окреп до конца.

Фото: nakhodkavirtual

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что милая хищница лишила улова рыбаков в Приморском крае. Наглость зверька вызвала множество улыбок в социальных сетях.

Наглый и прожорливый зверь: хищник лишил улова рыбаков в Приморье — видео
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