Жуть на льду: мужчина не добрался до зимней рыбалки в Приморье — фото

Posted 13 января, 04:21
Published 13 января, 04:21
Modified 13 января, 04:23
Updated 13 января, 04:23
Очередной рыбак заехал на лед и подверг опасности свою «железную ласточку» на одном из приморских водоемов. В новых медиа отметили, что автомобилист двигался по накатанным следам. В результате опасной езды машина частично угодила в воду.
Судя по всему, рыбалка у товарища не задалась. Вернее не состоялась. Подписчики социальных сетей предостерегают любителей удочек от опасного досуга, пока лед не окреп до конца.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что милая хищница лишила улова рыбаков в Приморском крае. Наглость зверька вызвала множество улыбок в социальных сетях.