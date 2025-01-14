vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 10:26

Published 14 января, 10:26

Modified 14 января, 10:26

Updated 14 января, 10:26

Тематическое фото

Банда 14 лет держала в страхе Хасанский округ — дело направлено в суд

14 января 2025, 10:26
Фото: 1MI. Тематическое фото
Сюжет
Суд
Прокуратура Приморского края передала в суд уголовное дело против банды из Хасанского района. Обвинения касаются двух лидеров и четырех участников группы. Заместитель прокурора Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение.

Следствие установило, что с 2003 по 2017 годы Данияр Шанов создал преступную группу, которая занималась вооруженными разборками и вымогательством у предпринимателей. В 2017 году банду возглавил Абдул Захаров.

Члены банды обвиняются в покушениях на убийство в 2008 и 2009 годах в поселке Славянка. Оба пострадавших выжили. В 2021 году внутри группировки произошел конфликт, и участники попытались убить бывшего лидера Шанова, но ранили своего сообщника.

Кроме того, банда занималась вымогательством. В одном случае они пытались получить 400 тысяч рублей, выстрелив в ногу местному жителю. Другой предприниматель передал банде 30% своего дохода, что составило более 4,3 миллионов рублей, а также автомобиль Toyota Crown и 200 тысяч рублей.

Теперь участники банды задержаны и находятся в следственных изоляторах. Суд разберется в их преступной деятельности.

#Новости#Суд#Уголовное дело#Славянка#Конфликт#Вымогательство#Приморский край#Хасанский округ#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика