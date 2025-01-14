Банда 14 лет держала в страхе Хасанский округ — дело направлено в суд

Posted 14 января, 10:26
Published 14 января, 10:26
Modified 14 января, 10:26
Updated 14 января, 10:26
Следствие установило, что с 2003 по 2017 годы Данияр Шанов создал преступную группу, которая занималась вооруженными разборками и вымогательством у предпринимателей. В 2017 году банду возглавил Абдул Захаров.
Члены банды обвиняются в покушениях на убийство в 2008 и 2009 годах в поселке Славянка. Оба пострадавших выжили. В 2021 году внутри группировки произошел конфликт, и участники попытались убить бывшего лидера Шанова, но ранили своего сообщника.
Кроме того, банда занималась вымогательством. В одном случае они пытались получить 400 тысяч рублей, выстрелив в ногу местному жителю. Другой предприниматель передал банде 30% своего дохода, что составило более 4,3 миллионов рублей, а также автомобиль Toyota Crown и 200 тысяч рублей.
Теперь участники банды задержаны и находятся в следственных изоляторах. Суд разберется в их преступной деятельности.