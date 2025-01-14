Банда 14 лет держала в страхе Хасанский округ — дело направлено в суд

Кроме того, банда занималась вымогательством. В одном случае они пытались получить 400 тысяч рублей, выстрелив в ногу местному жителю. Другой предприниматель передал банде 30% своего дохода, что составило более 4,3 миллионов рублей, а также автомобиль Toyota Crown и 200 тысяч рублей.