Без скорой не обошлось: эпичная битва женщин за парковку произошла во Владивостоке

Дамский конфликт место на стоянке не обошелся без помощи медиков, сообщает пресс-служба Владивостокской скорой. Так, в преддверии новогодних праздников, девушки не поделили парковку и повздорили. В ходе словесной перепалки одна из оппоненток подошла к машине обидчицы и распылила ей в лицо газ из перцового баллончика.