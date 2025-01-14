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Posted 14 января, 00:34

Published 14 января, 00:34

Modified 14 января, 00:36

Updated 14 января, 00:36

Автомобилистки эпично не поделили парковочное место в Приморье

Без скорой не обошлось: эпичная битва женщин за парковку произошла во Владивостоке

14 января 2025, 00:34
Фото: 1MI.

Автомобилистки эпично не поделили парковочное место в Приморье

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Новый год
Представительницы прекрасного пола устроили жестокие разборки на стоянке во Владивостоке. Одной из сторон конфликта потребовалась помощь СМП, но не для госпитализации…

Дамский конфликт место на стоянке не обошелся без помощи медиков, сообщает пресс-служба Владивостокской скорой. Так, в преддверии новогодних праздников, девушки не поделили парковку и повздорили. В ходе словесной перепалки одна из оппоненток подошла к машине обидчицы и распылила ей в лицо газ из перцового баллончика.

Скорая помощь прибыла на вызов подруги пострадавшей спустя 13 минут. К этому времени потерпевшая промыла глаза водой и молоком. Ей повезло, что очки минимизировали контакт с газом.

При осмотре выяснилось, что госпитализация автоледи не требуется. Помощь фельдшеров ей была необходима для того, чтобы зафиксировать факт нападения и подать заявление в полицию. К слову, девушка могла самостоятельно добраться до травмпункта, чтобы получить подтверждение от врача.

«Уважаемые пациенты, помните, что служба скорой медицинской помощи, прежде всего, необходима для того, чтобы спасать людей при жизнеугрожающих состояниях. Вызвав бригаду, когда такого состояния нет, вы можете отвлечь ее от более важного случая, где требуется спасти жизнь», — подчеркнули медики.

Ранее «Восток-Медиа» писало о самое «лютой», по мнению некоторых приморцев, драке. Герои видео противостояли «зомби-апокалипсису» в подъезде жилого дома.

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