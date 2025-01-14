Дама закрылась в офисе, а после пыталась сбежать в окно от следкома во Владивостоке

По версии следствия, женщина исписала припаркованный автомобиль и наехала на его владелицу. После этого она попыталась скрыться и была объявлена в розыск. 13 января 2025 года сотрудники полиции и Следственного комитета нашли ее. Когда пришли за ней, женщина выпрыгнула из окна, но ее поймали и доставили в отдел.