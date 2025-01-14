vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 08:33

Published 14 января, 08:33

Modified 14 января, 10:39

Updated 14 января, 10:39

Дама закрылась в офисе, а после пыталась сбежать в окно от следкома во Владивостоке

Дама закрылась в офисе, а после пыталась сбежать в окно от следкома во Владивостоке

14 января 2025, 08:33
Фото: Следственный комитет Приморья.
Сюжет
Хулиганство
В центре Владивостока полиция задержала 48-летнюю женщину, подозреваемую в хулиганстве. Она пыталась сбежать от следователей через окно офиса.

По версии следствия, женщина исписала припаркованный автомобиль и наехала на его владелицу. После этого она попыталась скрыться и была объявлена в розыск. 13 января 2025 года сотрудники полиции и Следственного комитета нашли ее. Когда пришли за ней, женщина выпрыгнула из окна, но ее поймали и доставили в отдел.

Следователи сейчас проверяют, возможно ли участие подозреваемой в других подобных преступлениях. В ближайшее время ей назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что женщина исписала чужое авто, а после сбила владелицу и скрылась во Владивостоке.

Сотворила ужасное и скрылась: жуткое деяние автомобилистки попало на видео в Приморье
Узнать подробнее
#Новости#Владивосток#Хулиганство#Полиция#Следственный комитет#Розыск#Преступление#Приморский край#Авто#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика