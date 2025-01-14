Дед Мороз пришёл в гости к юным спортсменам ДФК «Алеут» и поздравил с новым годом

Организаторы турнира учли, в какое время он проводится — волшебное, новогоднее, праздничное — и потому постарались создать на соревнованиях не только истинно спортивную, но и добрую, по-настоящему семейную обстановку. Например, в гости к юным футболистам «на огонек» заглянул Дед Мороз. Именно он вручил всем награды и подарки — сладкие, конечно же.