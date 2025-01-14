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Posted 14 января, 04:24

Published 14 января, 04:24

Modified 14 января, 04:26

Updated 14 января, 04:26

Юных футболистов в Приморском крае объединил особый новогодний турнир

Дед Мороз пришёл в гости к юным спортсменам ДФК «Алеут» и поздравил с новым годом

14 января 2025, 04:24
Фото: ООО «Порт „Вера“.

Юных футболистов в Приморском крае объединил особый новогодний турнир

Сюжет
Дети
Праздничным — новогодним — был футбольный турнир, который прошёл в посёлке Смоляниново на каникулах. Юные футболисты детского футбольного клуба «Алеут» оспитанниковне только показали своё мастерство, но и получили подарки лично из рук Деда Мороза.

Турнир собрал всех воспитанников ДФК, а также юных спортсменов Шкотовского муниципального округа — всего более двух сотен ребят. Они провели матчи, выясняя — в разных возрастных категориях от пяти до 15 лет и старше, — кто лучше умеет забивать голы, пасовать, словом, какая команда сильнее.

Фото: ООО «Порт „Вера“

Организаторы турнира учли, в какое время он проводится — волшебное, новогоднее, праздничное — и потому постарались создать на соревнованиях не только истинно спортивную, но и добрую, по-настоящему семейную обстановку. Например, в гости к юным футболистам «на огонек» заглянул Дед Мороз. Именно он вручил всем награды и подарки — сладкие, конечно же.

— Огромное спасибо ООО «Порт Вера» за предоставление подарков к Новому году и помощь в организации праздничного турнира, — подчеркнули в ДФК «Алеут».
Фото: ООО «Порт „Вера“

Отметим, морской терминал «Порт „Вера“ уже несколько лет выступает партнером детского футбольного клуба „Алеут“, который зародился в поселке Подъяпольское. Сейчас при поддержке предприятия деятельность клуба охватила весь Шкотовский муниципальный округ. „Порт „Вера“ также содействует развитию социальной и общественной инфраструктуры таких населенных пунктов в Шкотовском муниципальном округе, как Подъяпольское, Смоляниново, Шкотово и Штыково.

#Новости#Общество#Дети#Владивосток#Приморский край
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