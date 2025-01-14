Дед Мороз пришёл в гости к юным спортсменам ДФК «Алеут» и поздравил с новым годом

Posted 14 января, 04:24
Published 14 января, 04:24
Modified 14 января, 04:26
Updated 14 января, 04:26
Турнир собрал всех воспитанников ДФК, а также юных спортсменов Шкотовского муниципального округа — всего более двух сотен ребят. Они провели матчи, выясняя — в разных возрастных категориях от пяти до 15 лет и старше, — кто лучше умеет забивать голы, пасовать, словом, какая команда сильнее.
Организаторы турнира учли, в какое время он проводится — волшебное, новогоднее, праздничное — и потому постарались создать на соревнованиях не только истинно спортивную, но и добрую, по-настоящему семейную обстановку. Например, в гости к юным футболистам «на огонек» заглянул Дед Мороз. Именно он вручил всем награды и подарки — сладкие, конечно же.
— Огромное спасибо ООО «Порт Вера» за предоставление подарков к Новому году и помощь в организации праздничного турнира, — подчеркнули в ДФК «Алеут».
Отметим, морской терминал «Порт „Вера“ уже несколько лет выступает партнером детского футбольного клуба „Алеут“, который зародился в поселке Подъяпольское. Сейчас при поддержке предприятия деятельность клуба охватила весь Шкотовский муниципальный округ. „Порт „Вера“ также содействует развитию социальной и общественной инфраструктуры таких населенных пунктов в Шкотовском муниципальном округе, как Подъяпольское, Смоляниново, Шкотово и Штыково.