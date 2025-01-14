Это не отразится на туристах — в Приморье начал действовать новый туристический налог

Первым, кто ввел новый налог, стал Владивостокский городской округ. Депутаты Думы дальневосточной столицы подошли к этому вопросу с умом. Во-первых, новый налог будет действовать не весь налоговый год, а лишь в месяцы высокого туристического сезона. Народные избранники уверены, что не имеет смысла взимать плату с отельеров, когда туристов в округе не так много. При этом стоимость налога в первый год будет минимальна — 1 процент от суточной стоимости номера, но не менее 100 рублей. В последующие годы ставка налога будет повышаться, достигнув к 2030 году пяти процентов.