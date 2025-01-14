Это не отразится на туристах — в Приморье начал действовать новый туристический налог

Posted 14 января, 05:44
Published 14 января, 05:44
Modified 14 января, 05:46
Updated 14 января, 05:46
Часть муниципалитетов Приморья ввели новый туристический налог, который на протяжении 2025 года будет взиматься с владельцев гостиниц, баз отдыха, включенных в перечень квалифицированных мест размещения. Туристический взнос будет входить в стоимость номеров, и, по мнению местных властей и представителей туристического бизнеса не слишком ударит по карманам гостей и жителей Приморья. А вот польза от нового налога ожидается весомая — муниципалитеты, в чьих бюджетах осядут средства от налога, смогут распоряжаться ими по своему усмотрению. Бизнес тоже в ожидании положительных перемен — дополнительное денежное обеспечение можно будет направить на развитие туристической инфраструктуры.
Первым, кто ввел новый налог, стал Владивостокский городской округ. Депутаты Думы дальневосточной столицы подошли к этому вопросу с умом. Во-первых, новый налог будет действовать не весь налоговый год, а лишь в месяцы высокого туристического сезона. Народные избранники уверены, что не имеет смысла взимать плату с отельеров, когда туристов в округе не так много. При этом стоимость налога в первый год будет минимальна — 1 процент от суточной стоимости номера, но не менее 100 рублей. В последующие годы ставка налога будет повышаться, достигнув к 2030 году пяти процентов.
Вслед за владивостокскими депутатами новый налог приняли и некоторые другие муниципалитеты региона. Но в Хасанском муниципальном округе, например, за налоговый период принят весь календарный год. Причем утверждение налога и его процентной ставки будет производиться депутатами округа ежегодно — с индексацией.
«В первую очередь, мы хотим посмотреть, как в 2025 году будет работать эта новая норма, сколько реально денег она принесет в бюджет муниципалитета», — отметили корреспонденту «Восток-Медиа» в Думе округа, добавив, что поступление и расходование доходов бюджета от этого налога необходимо сделать максимально прозрачным и понятным для населения.
Представители бизнеса признаются, что необходимость введения этого налога назрела уже давно — целые населенные пункты Приморья, которые в летний период пользуются особой популярностью у туристов, нуждаются в обновлении и развитии инфраструктуры. Это, в свою очередь, привлечет и большее количество туристов, причем не только из региона, но и городов России и зарубежья. Механизм уплаты исчисления и налога понятен и хорошо проработан федеральной налоговой службой и доведен до каждого потенциального оператора.
«Мы с моим бухгалтером уже все отработали, и к новому туристическому сезону и налогу полностью готовы. И хотя суммы, которые будут взиматься с каждого туриста, незначительные и сильно они не отразятся на стоимости номерного фонда, отдача от этого налога обещает быть довольно хорошей. Особенно, если на федеральном уровне урегулируют вопрос и в перечень операторов налога будут включены и владельцы частных мест размещения, например, гостевых домов. В нашем поселке таких баз отдыха, кто работает на патенте, например, и не входит в реестр, большинство. Судите сами — из 200 объектов размещения в реестр квалифицированных попали только 60. То есть в нашем муниципалитете только эти 60 отельеров будут платить налог. Но мы все равно ожидаем улучшение туристической инфраструктуры и роста потока туристов в сезон», — отметил в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» Андрей, владелец одной из баз отдыха в Приморье.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в преддверии Нового года города России приняли участие в конкурсе на самую красивую елку. Приморье вошло в топ лучших с елкой Спасска-Дальнего. Власти приложили максимальные усилия, чтобы городская елка поразила своей красотой не только горожан, но и жюри конкурса.