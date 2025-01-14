Гребут сотнями тысяч рублей? — Приморье стало «золотой жилой» для таксистов

Posted 14 января, 05:24
Published 14 января, 05:24
Modified 14 января, 05:26
Updated 14 января, 05:26
Приморье является одним из самых автомобильных регионов России. Не исключено, что именно поэтому региональная сфера услуг нуждается в водителях. К слову, в стране замечен рост спроса на шоферов в 2024 году. Количество вакансий для водителей автобусов и спецтехники выросла на более, чем 240%. К слову, эксперты «Авито Работы» поведали еще об одной занятной статистике.
Оказывается, зарплатные предложения тоже претерпели изменения в прошлом году. Так, Приморский край стал практически идеальным местом для таксистов. Средняя предлагаемая заработная плата извозчика составила 133 816 рублей. Стоит отметить, выше только в Алтайском крае (137 703 рублей).
Но не стоит забывать о том, что работодатели нередко указывают максимальные значения для привлечения сотрудников. Реальный доход зависит от фактически отработанных дней и заказов.
Судя по тенденции, приморские таксисты действительно имеют неплохой достаток. Ведь ценник на их услуги «взлетает» во время непогоды. А также в период масштабных мероприятий.