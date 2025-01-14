Гребут сотнями тысяч рублей? — Приморье стало «золотой жилой» для таксистов

Приморье является одним из самых автомобильных регионов России. Не исключено, что именно поэтому региональная сфера услуг нуждается в водителях. К слову, в стране замечен рост спроса на шоферов в 2024 году. Количество вакансий для водителей автобусов и спецтехники выросла на более, чем 240%. К слову, эксперты «Авито Работы» поведали еще об одной занятной статистике.