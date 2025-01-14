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Posted 14 января, 05:24

Published 14 января, 05:24

Modified 14 января, 05:26

Updated 14 января, 05:26

Водители такси зарабатывают больше 130 000 рублей в Приморье — статистика

Гребут сотнями тысяч рублей? — Приморье стало «золотой жилой» для таксистов

14 января 2025, 05:24
Фото: 1MI.

Водители такси зарабатывают больше 130 000 рублей в Приморье — статистика

Сюжет
Автомобили
Кто может заработать больше «сотки» за месяц в Приморском крае? Таксист. Ведь именно его услуги дорожают с первой упавшей снежинкой или капелькой дождя.

Приморье является одним из самых автомобильных регионов России. Не исключено, что именно поэтому региональная сфера услуг нуждается в водителях. К слову, в стране замечен рост спроса на шоферов в 2024 году. Количество вакансий для водителей автобусов и спецтехники выросла на более, чем 240%. К слову, эксперты «Авито Работы» поведали еще об одной занятной статистике.

Оказывается, зарплатные предложения тоже претерпели изменения в прошлом году. Так, Приморский край стал практически идеальным местом для таксистов. Средняя предлагаемая заработная плата извозчика составила 133 816 рублей. Стоит отметить, выше только в Алтайском крае (137 703 рублей).

Но не стоит забывать о том, что работодатели нередко указывают максимальные значения для привлечения сотрудников. Реальный доход зависит от фактически отработанных дней и заказов.

Судя по тенденции, приморские таксисты действительно имеют неплохой достаток. Ведь ценник на их услуги «взлетает» во время непогоды. А также в период масштабных мероприятий.

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