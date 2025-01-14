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Posted 14 января, 01:31

Published 14 января, 01:31

Modified 14 января, 01:33

Updated 14 января, 01:33

Губернатор Приморского края взялся за решение проблемы конфликтных тигров

И тигры целы, и приморцы счастливы: Олег Кожемяко решил усилить охотнадзор — видео

14 января 2025, 01:31
Фото: 1MI.

Губернатор Приморского края взялся за решение проблемы конфликтных тигров

Сюжет
Тигр
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил увеличить количество специалистов в службе охотнадзора региона — в связи с участившимися случаями выходов тигров к людям и нападений на собак.

— Мы определили ряд мер для урегулирования конфликтных ситуаций с амурскими тиграми, — сказал глава региона, пояснив, что тигры стали чаще выходить к населённым пунктам и нападать на собак и домашних животных в том числе по объективным причинам — из-за резкого сокращения численности кабана в тайге (в крае продолжаются вспышки африканской чумы свиней). — В таких условиях тигры ищут пропитание, выходя в населенные пункты. Обеспокоенность граждан понятна, и наша задача — научиться управлять этой ситуацией, сохраняя дикую кошку и не допуская конфликтных случаев.

Видео: kozhemiakoofficial.

Олег Кожемяко отметил, что дал ряд поручений соответствующим ведомствам: например, о необходимости усилить работу по оперативному реагированию на сигналы о появлении тигров рядом с жильем.

— Мы увеличим численность инспекторов охотнадзора, обеспечим их техникой, — сказал губернатор Приморского края. — Также я поручил усилить работу по подкормке копытных в охотхозяйствах, заповедниках и других охраняемых территориях. Увеличение численности оленей, косуль и кабанов — залог стабильной кормовой базы для хищника.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в пригороде Владивостока был замечен тигр.

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#Новости#Видео#Тигр#Олег Кожемяко#Приморский край#Живая природа#Приморье
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