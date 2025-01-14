И тигры целы, и приморцы счастливы: Олег Кожемяко решил усилить охотнадзор — видео

— Мы определили ряд мер для урегулирования конфликтных ситуаций с амурскими тиграми, — сказал глава региона, пояснив, что тигры стали чаще выходить к населённым пунктам и нападать на собак и домашних животных в том числе по объективным причинам — из-за резкого сокращения численности кабана в тайге (в крае продолжаются вспышки африканской чумы свиней). — В таких условиях тигры ищут пропитание, выходя в населенные пункты. Обеспокоенность граждан понятна, и наша задача — научиться управлять этой ситуацией, сохраняя дикую кошку и не допуская конфликтных случаев.