И тигры целы, и приморцы счастливы: Олег Кожемяко решил усилить охотнадзор — видео

Posted 14 января, 01:31
Published 14 января, 01:31
Modified 14 января, 01:33
Updated 14 января, 01:33
— Мы определили ряд мер для урегулирования конфликтных ситуаций с амурскими тиграми, — сказал глава региона, пояснив, что тигры стали чаще выходить к населённым пунктам и нападать на собак и домашних животных в том числе по объективным причинам — из-за резкого сокращения численности кабана в тайге (в крае продолжаются вспышки африканской чумы свиней). — В таких условиях тигры ищут пропитание, выходя в населенные пункты. Обеспокоенность граждан понятна, и наша задача — научиться управлять этой ситуацией, сохраняя дикую кошку и не допуская конфликтных случаев.
Олег Кожемяко отметил, что дал ряд поручений соответствующим ведомствам: например, о необходимости усилить работу по оперативному реагированию на сигналы о появлении тигров рядом с жильем.
— Мы увеличим численность инспекторов охотнадзора, обеспечим их техникой, — сказал губернатор Приморского края. — Также я поручил усилить работу по подкормке копытных в охотхозяйствах, заповедниках и других охраняемых территориях. Увеличение численности оленей, косуль и кабанов — залог стабильной кормовой базы для хищника.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в пригороде Владивостока был замечен тигр.