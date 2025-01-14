И затрещат морозы: синоптики рассказали, какими будут в Приморье крещенские холода

Posted 14 января, 07:20
Published 14 января, 07:20
Modified 14 января, 07:22
Updated 14 января, 07:22
Но этой зимой холода были, можно сказать, мягкими — во всяком случае, Рождественские морозы рекордов по супернизким температурам в крае не побили. И это не удивительно, считает глава Примгидромета Борис Кубай.
-️ Коэффициент суровости или мягкости морозов зависит от направления, скорости и продолжительности переноса воздушных масс в тропосфере, — пояснил главный синоптик Приморья. — Если, например, на территорию края продолжительное время будет интенсивно поступать воздушная масса с севера на юг, с акватории Северного ледовитого океана и с территории Якутии, морозы будут крепчать и температура может быть существенно ниже нормы продолжительное время.
Такое процесс называется меридиональным, отметил Борис Викторович, добавив, что противоположный ему — когда в край идёт тёплый воздух с юго-запада и запада и стоит в целом умеренно прохладная или даже тёплая погода — называется широтным.
Приморцы могут выдохнуть: нынешней зимой в крае преобладает именно широтный тип циркуляции воздуха. Поэтому и Рождественские морозы в начале января были не слишком суровыми.
— Вот и в предстоящее Крещение, 19 января, дневная температура будет почти весенней и может превышать норму на 2-4 градуса, а кое-где и более, — рассказал глава Примгидромета.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало «откуда есть пошло» само понятие Крещенских морозов.