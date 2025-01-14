И затрещат морозы: синоптики рассказали, какими будут в Приморье крещенские холода

-️ Коэффициент суровости или мягкости морозов зависит от направления, скорости и продолжительности переноса воздушных масс в тропосфере, — пояснил главный синоптик Приморья. — Если, например, на территорию края продолжительное время будет интенсивно поступать воздушная масса с севера на юг, с акватории Северного ледовитого океана и с территории Якутии, морозы будут крепчать и температура может быть существенно ниже нормы продолжительное время.