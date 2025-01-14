Крещение во Владивостоке: где будут купели и как себя вести

Posted 14 января, 04:50
Published 14 января, 04:50
Modified 14 января, 04:52
Updated 14 января, 04:52
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: традиционное крещенское омовение можно будет совершить в проруби на острове Русском в Свято-Серафимовском монастыре (улица Подножье, 9) и в на набережной Спортивной гавани в клубе любителей зимнего плавания «Косатка-ДВ», улица Набережная, 7а).
Купель на Русском будет доступна с 12 до 14 часов 19 января, на набережной Спортивной гавани — 18 января с 22 часов до 2 часов 19 января.
Также в пресс-службе напомнили, что движение и парковка автомобилей рядом со Свято-Серафимовским мужским монастырём будут ограничены 19 января с полудня до 14 часов.
Подчеркнём, что окунаться в крещенскую купель пьяным как минимум неумно, а по большому счету — это кощунство.
Специалисты напоминают правила поведения у крещенских купелей.
Запрещено:
Также людям, имеющим хронические заболевания (особенно сердечно-сосудистой системы, бронхо-легочные и болезни щитовидной железы), следует хорошо подумать, прежде чем окунаться в прорубь.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, ждать ли сильных морозов на Крещение.