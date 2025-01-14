Крещение во Владивостоке: где будут купели и как себя вести

Во Владивостоке на Крещение будут работать две оборудованные проруби

Сюжет Зима

19 января православные христиане во Владивостоке, как и по всей России, встретят один из главных праздников — Крещение Господне. В этот день в краевом центре будут работать две оборудованные проруби.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: традиционное крещенское омовение можно будет совершить в проруби на острове Русском в Свято-Серафимовском монастыре (улица Подножье, 9) и в на набережной Спортивной гавани в клубе любителей зимнего плавания «Косатка-ДВ», улица Набережная, 7а). Купель на Русском будет доступна с 12 до 14 часов 19 января, на набережной Спортивной гавани — 18 января с 22 часов до 2 часов 19 января. Также в пресс-службе напомнили, что движение и парковка автомобилей рядом со Свято-Серафимовским мужским монастырём будут ограничены 19 января с полудня до 14 часов. Подчеркнём, что окунаться в крещенскую купель пьяным как минимум неумно, а по большому счету — это кощунство. Специалисты напоминают правила поведения у крещенских купелей. Запрещено: распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

подавать крики ложной тревоги;

подъезжать к купели на автотранспорте;

окунаться детям без присмотра родителей или взрослых;

нырять в воду непосредственно со льда. Также людям, имеющим хронические заболевания (особенно сердечно-сосудистой системы, бронхо-легочные и болезни щитовидной железы), следует хорошо подумать, прежде чем окунаться в прорубь. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, ждать ли сильных морозов на Крещение. Крещенские морозы в Приморье 2025: что это, даты и почему так называют Узнать подробнее