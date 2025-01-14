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Posted 14 января, 04:50

Published 14 января, 04:50

Modified 14 января, 04:52

Updated 14 января, 04:52

Во Владивостоке на Крещение будут работать две оборудованные проруби

Крещение во Владивостоке: где будут купели и как себя вести

14 января 2025, 04:50
Фото: 1MI.

Во Владивостоке на Крещение будут работать две оборудованные проруби

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Зима
19 января православные христиане во Владивостоке, как и по всей России, встретят один из главных праздников — Крещение Господне. В этот день в краевом центре будут работать две оборудованные проруби.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: традиционное крещенское омовение можно будет совершить в проруби на острове Русском в Свято-Серафимовском монастыре (улица Подножье, 9) и в на набережной Спортивной гавани в клубе любителей зимнего плавания «Косатка-ДВ», улица Набережная, 7а).

Купель на Русском будет доступна с 12 до 14 часов 19 января, на набережной Спортивной гавани — 18 января с 22 часов до 2 часов 19 января.

Также в пресс-службе напомнили, что движение и парковка автомобилей рядом со Свято-Серафимовским мужским монастырём будут ограничены 19 января с полудня до 14 часов.

Подчеркнём, что окунаться в крещенскую купель пьяным как минимум неумно, а по большому счету — это кощунство.

Специалисты напоминают правила поведения у крещенских купелей.

Запрещено:

  • распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
  • подавать крики ложной тревоги;
  • подъезжать к купели на автотранспорте;
  • окунаться детям без присмотра родителей или взрослых;
  • нырять в воду непосредственно со льда.

Также людям, имеющим хронические заболевания (особенно сердечно-сосудистой системы, бронхо-легочные и болезни щитовидной железы), следует хорошо подумать, прежде чем окунаться в прорубь.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, ждать ли сильных морозов на Крещение.

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#Новости#Владивосток#Крещение#Зима#Приморский край
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