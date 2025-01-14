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Posted 14 января, 04:03

Published 14 января, 04:03

Modified 14 января, 04:05

Updated 14 января, 04:05

О жутких вызовах на новогодних каникулах рассказали фельдшеры Приморского края

Кровь лилась из желудков и задних проходов: как отметили Новый год жители Приморья

14 января 2025, 04:03
Фото: Изображение Midjourney.

О жутких вызовах на новогодних каникулах рассказали фельдшеры Приморского края

Сюжет
Новый год
Новогодние праздники прошли, а воспоминания о них останутся в памяти жителей Приморского края навсегда. К слову, у медиков таких воспоминаний очень много.

По словам сотрудников скорой МСЧ №100, им пришлось оказывать помощь пациентам, состояние которых ухудшилось в начале января из-за беспечного отношения к собственному здоровью. Некоторые довели себя до крайне опасных обстоятельств.

«Было очень много больных с кровотечениями — желудочными, кишечными, ректальными. Во многом такие состояния напрямую связаны с тем, что люди либо не обращаются за помощью в поликлинику, либо игнорируют назначенное лечение», — рассказывает заведующая отделением Ирина Обожина.

Например, скорую вызвала пожилая женщина с трофическими язвами на ногах. Более того, она даже не знала, что страдает от сахарного диабета, который спровоцировал патологические изменения кожи.

Многие пациенты, пренебрегающие походами в больницу, считают, что фельдшеры смогут не только поставить диагноз, но и выписать лечение. Судя по всему, именно поэтому некоторые из них провели Новый год не за праздничным столом, а в медучреждениях. Ведь главная миссия скорой помощи — оказывание помощи при жизнеугрожающих состояниях. В других случаях сотрудники СМП госпитализируют больных в больницы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что битва за парковку закончилась вызовом скорой помощи во Владивостоке.

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