Кровь лилась из желудков и задних проходов: как отметили Новый год жители Приморья

Posted 14 января, 04:03
Published 14 января, 04:03
Modified 14 января, 04:05
Updated 14 января, 04:05
По словам сотрудников скорой МСЧ №100, им пришлось оказывать помощь пациентам, состояние которых ухудшилось в начале января из-за беспечного отношения к собственному здоровью. Некоторые довели себя до крайне опасных обстоятельств.
«Было очень много больных с кровотечениями — желудочными, кишечными, ректальными. Во многом такие состояния напрямую связаны с тем, что люди либо не обращаются за помощью в поликлинику, либо игнорируют назначенное лечение», — рассказывает заведующая отделением Ирина Обожина.
Например, скорую вызвала пожилая женщина с трофическими язвами на ногах. Более того, она даже не знала, что страдает от сахарного диабета, который спровоцировал патологические изменения кожи.
Многие пациенты, пренебрегающие походами в больницу, считают, что фельдшеры смогут не только поставить диагноз, но и выписать лечение. Судя по всему, именно поэтому некоторые из них провели Новый год не за праздничным столом, а в медучреждениях. Ведь главная миссия скорой помощи — оказывание помощи при жизнеугрожающих состояниях. В других случаях сотрудники СМП госпитализируют больных в больницы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что битва за парковку закончилась вызовом скорой помощи во Владивостоке.