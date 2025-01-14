Кровь лилась из желудков и задних проходов: как отметили Новый год жители Приморья

Многие пациенты, пренебрегающие походами в больницу, считают, что фельдшеры смогут не только поставить диагноз, но и выписать лечение. Судя по всему, именно поэтому некоторые из них провели Новый год не за праздничным столом, а в медучреждениях. Ведь главная миссия скорой помощи — оказывание помощи при жизнеугрожающих состояниях. В других случаях сотрудники СМП госпитализируют больных в больницы.