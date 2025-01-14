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Posted 14 января, 00:46

Published 14 января, 00:46

Modified 14 января, 00:48

Updated 14 января, 00:48

Как правильно называть рыжую плутовку, рассказали жителям Приморья

Лисы на самом деле не водятся в Приморье? Что не так с рыжими хищницами?

14 января 2025, 00:46
Фото: 1MI.

Как правильно называть рыжую плутовку, рассказали жителям Приморья

Сюжет
Животные
Практически всегда, как ее увидишь, рыжая плутовка привлекает внимание, но как правильно ее называть? Специалисты рассказали, в чем ошибались многие жители Приморья.

Выяснилось, что дело в названии. Лис в Приморском крае действительно быть не может, потому что зоологический вид называется лисица — и никак иначе.

Лисица — это официальный зоологический термин, который используется в научной литературе и классификации животных. В то время как «лиса» является разговорным названием и не имеет статуса в научной терминологии. Таким образом, запоминаем: лиса бывает только в сказках и фольклоре!

Для самых любознательных: научное название лисицы — Vulpes vulpes.

Об этом рассказали специалисты центра «Земля леопарда», поделившись видео с попавшейся в объектив фотоловушки плутовкой.

Видео: amurleoland.

Ранее «Восток-Медиа» писало о хищнике, который отобрал улов у рыбаков в Приморье.

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#Новости#Общество#Видео#Животные#Приморский край#Приморье#Специалисты
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