Лисы на самом деле не водятся в Приморье? Что не так с рыжими хищницами?

Posted 14 января, 00:46
Published 14 января, 00:46
Modified 14 января, 00:48
Updated 14 января, 00:48
Выяснилось, что дело в названии. Лис в Приморском крае действительно быть не может, потому что зоологический вид называется лисица — и никак иначе.
Лисица — это официальный зоологический термин, который используется в научной литературе и классификации животных. В то время как «лиса» является разговорным названием и не имеет статуса в научной терминологии. Таким образом, запоминаем: лиса бывает только в сказках и фольклоре!
Для самых любознательных: научное название лисицы — Vulpes vulpes.
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