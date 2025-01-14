«Нормально, если распух», пишут на закуске в Приморье — фото

Posted 14 января, 04:53
Published 14 января, 04:53
Modified 14 января, 04:55
Updated 14 января, 04:55
«Бродит 15 дней», «Нормально, если распух»: чем кормят жителей Приморья?
В одном из магазинов жители Приморья наткнулись на острую закуску. Аутентичная кимчи прямиком из Янбяня — Корейского автономного округа в КНР — на первый взгляд не то пугает, не то веселит.
Кимчи — традиционное корейское блюдо, которое считается полезным и богатым витаминами. Жителям Приморья оно знакомо давно. Однако к закуске в такой упаковке у некоторых возникли вопросы.
«Чем нас кормят, и где это упаковывают?», — задалась вопросом жительница Владивостока.
На самом деле, продукция из Китая чаще всего изготавливается на технологичных производствах с соблюдением строгих мер качества. А вот к тому, кто оформлял вкладыш на русском языке, вопросы есть.
В составе ничего необычного: капуста, редис, перец, лук, чеснок, соус из морепродуктов. Надпись «Нормально, если распух» на упаковке при этом немного пугает.