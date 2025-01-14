«Нормально, если распух», пишут на закуске в Приморье — фото

«Чем нас кормят, и где это упаковывают?», — задалась вопросом жительница Владивостока.

На самом деле, продукция из Китая чаще всего изготавливается на технологичных производствах с соблюдением строгих мер качества. А вот к тому, кто оформлял вкладыш на русском языке, вопросы есть.