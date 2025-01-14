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Posted 14 января, 04:53

Published 14 января, 04:53

Modified 14 января, 04:55

Updated 14 января, 04:55

«Нормально, если распух», пишут на закуске в Приморье — фото

«Нормально, если распух», пишут на закуске в Приморье — фото

14 января 2025, 04:53
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Производство
Деликатес с сомнительной присказкой на упаковке продают в Приморье. У местных жителей стали появляться вопросы. Главный — «Кто это сделал?».

«Бродит 15 дней», «Нормально, если распух»: чем кормят жителей Приморья?

В одном из магазинов жители Приморья наткнулись на острую закуску. Аутентичная кимчи прямиком из Янбяня — Корейского автономного округа в КНР — на первый взгляд не то пугает, не то веселит.

Кимчи — традиционное корейское блюдо, которое считается полезным и богатым витаминами. Жителям Приморья оно знакомо давно. Однако к закуске в такой упаковке у некоторых возникли вопросы.

«Чем нас кормят, и где это упаковывают?», — задалась вопросом жительница Владивостока.
На самом деле, продукция из Китая чаще всего изготавливается на технологичных производствах с соблюдением строгих мер качества. А вот к тому, кто оформлял вкладыш на русском языке, вопросы есть.

Фото: vostokmedia.com

В составе ничего необычного: капуста, редис, перец, лук, чеснок, соус из морепродуктов. Надпись «Нормально, если распух» на упаковке при этом немного пугает.

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#Новости#Общество#Владивосток#Китай#Производство#Продукты#Приморский край#Приморье
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