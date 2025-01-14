Пешеход попал под колеса во Владивостоке: последствия оказались фатальными — фото

Posted 13 января, 23:55
Published 13 января, 23:55
Modified 13 января, 23:57
Updated 13 января, 23:57
Во вторник утром во Владивостоке на улице Карбышева произошла трагедия: водитель насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Инцидент случился около 9 часов утра.
По предварительным данным, пешеход не успел добраться до безопасного перехода и вышел на проезжую часть в неположенном месте. В результате удара пострадавший получил серьезные травмы. К сожалению, несмотря на усилия медиков, человек скончался в карете скорой помощи.
Сотрудники полиции и служба аварийных кописсаров проводят расследование обстоятельств ДТП.
Ранее «Восток-Медиа» писало о водителе, который сбил пожилую женщину в Приморье. Виновника аварии взяли под стражу, установлено, что в момент ДТП он был пьян.