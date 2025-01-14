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Posted 13 января, 23:55

Published 13 января, 23:55

Modified 13 января, 23:57

Updated 13 января, 23:57

Человек погиб под колесами авто во Владивостоке

Пешеход попал под колеса во Владивостоке: последствия оказались фатальными — фото

13 января 2025, 23:55
Фото: 1MI.

Человек погиб под колесами авто во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Человека сбила машина во Владивостоке. Сообщают, что пешеход вышел на проезжую часть в неположенном месте.

Во вторник утром во Владивостоке на улице Карбышева произошла трагедия: водитель насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Инцидент случился около 9 часов утра.

Фото: svodka25

По предварительным данным, пешеход не успел добраться до безопасного перехода и вышел на проезжую часть в неположенном месте. В результате удара пострадавший получил серьезные травмы. К сожалению, несмотря на усилия медиков, человек скончался в карете скорой помощи.

Фото: svodka25

Сотрудники полиции и служба аварийных кописсаров проводят расследование обстоятельств ДТП.

Ранее «Восток-Медиа» писало о водителе, который сбил пожилую женщину в Приморье. Виновника аварии взяли под стражу, установлено, что в момент ДТП он был пьян.

Сбившего насмерть пожилую женщину пьяного водителя взяли под стражу в Приморье
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