Пламя при пожаре в автосервисе охватило сотни метров в Приморье

К счастью, погибших и пострадавших нет. В 16:32 пожар был полностью ликвидирован, и огнеборцы начали разборку и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Причины пожара и размер ущерба сейчас устанавливаются. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту происшествия. Службы продолжают мониторинг ситуации.