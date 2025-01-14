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Posted 14 января, 07:28

Published 14 января, 07:28

Modified 14 января, 07:36

Updated 14 января, 07:36

Пламя при пожаре в автосервисе охватило сотни метров в Приморье

Пламя при пожаре в автосервисе охватило сотни метров в Приморье

14 января 2025, 07:28
Фото: mchs_vdk.
Сюжет
Безопасность
Спасатели МЧС России ликвидировали пожар в автосервисе в Артеме. Огонь охватил огромную площадь.

14 января в 14:09 произошло возгорание в здании автосервиса. На момент прибытия пожарных огонь охватил мансардный этаж. Пожарные оперативно начали тушение и вскоре смогли локализовать открытое горение на площади около 200 квадратных метров.

Фото: mchs_vdk

К счастью, погибших и пострадавших нет. В 16:32 пожар был полностью ликвидирован, и огнеборцы начали разборку и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Причины пожара и размер ущерба сейчас устанавливаются. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту происшествия. Службы продолжают мониторинг ситуации.

Фото: mchs_vdk

Благодаря быстрой реакции пожарных удалось предотвратить более серьезные последствия. Власти призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и быть внимательными к потенциальным источникам возгорания, особенно в помещениях с легковоспламеняющимися материалами.

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