Пламя при пожаре в автосервисе охватило сотни метров в Приморье

Posted 14 января, 07:28
Published 14 января, 07:28
Modified 14 января, 07:36
Updated 14 января, 07:36
14 января в 14:09 произошло возгорание в здании автосервиса. На момент прибытия пожарных огонь охватил мансардный этаж. Пожарные оперативно начали тушение и вскоре смогли локализовать открытое горение на площади около 200 квадратных метров.
К счастью, погибших и пострадавших нет. В 16:32 пожар был полностью ликвидирован, и огнеборцы начали разборку и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Причины пожара и размер ущерба сейчас устанавливаются. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту происшествия. Службы продолжают мониторинг ситуации.
Благодаря быстрой реакции пожарных удалось предотвратить более серьезные последствия. Власти призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и быть внимательными к потенциальным источникам возгорания, особенно в помещениях с легковоспламеняющимися материалами.