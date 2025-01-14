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Posted 14 января, 02:33

Published 14 января, 02:33

Modified 14 января, 02:35

Updated 14 января, 02:35

Масштабные торговые площади выгорели в Приморье

Пока все спали: пожар уничтожил несколько магазинов во Владивостоке

14 января 2025, 02:33
Фото: mchs_vdk.

Масштабные торговые площади выгорели в Приморье

Сюжет
Безопасность
Ночью во Владивостоке начался пожар в торговых павильонах. Несколько из них все-таки выгорели.

13 января в 23:47 на Деревенской во Владивостоке произошло возгорание торговых павильонов. По информации МЧС России, на момент прибытия пожарных огонь уже охватил внутренние помещения павильонов.

Пожар ликвидировали. Пламя объяло площадь около 100 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось избежать жертв и пострадавших. В результате происшествия никто не пострадал, и информация о погибших не поступала.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания и размер ущерба, причиненного пожаром. Местные власти призывают владельцев торговых объектов быть внимательными к вопросам безопасности и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Службы продолжают мониторинг сситуаци на месте.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре во Владивостоке.

Опасения подтвердились: пожар случился в районе Патрокла во Владивостоке
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#Новости#Общество#Безопасность#Владивосток#МЧС России#Приморский край#Приморье#Происшествия
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