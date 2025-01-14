Пока все спали: пожар уничтожил несколько магазинов во Владивостоке

Posted 14 января, 02:33
Published 14 января, 02:33
Modified 14 января, 02:35
Updated 14 января, 02:35
13 января в 23:47 на Деревенской во Владивостоке произошло возгорание торговых павильонов. По информации МЧС России, на момент прибытия пожарных огонь уже охватил внутренние помещения павильонов.
Пожар ликвидировали. Пламя объяло площадь около 100 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось избежать жертв и пострадавших. В результате происшествия никто не пострадал, и информация о погибших не поступала.
В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания и размер ущерба, причиненного пожаром. Местные власти призывают владельцев торговых объектов быть внимательными к вопросам безопасности и соблюдать все необходимые меры предосторожности.
Службы продолжают мониторинг сситуаци на месте.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре во Владивостоке.