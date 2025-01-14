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Posted 14 января, 03:11

Published 14 января, 03:11

Modified 14 января, 05:39

Updated 14 января, 05:39

Елка из Спасска-Дальнего вошла в топ-10 лучших новогодних красавиц

Поразила своим нарядом: лучшая красавица страны живет в Приморье — видео

14 января 2025, 03:11
Фото: 1MI.

Елка из Спасска-Дальнего вошла в топ-10 лучших новогодних красавиц

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Конкурс
В преддверии Нового года города России приняли участие в конкурсе на самую красивую елку. Приморье вошло в топ лучших с елкой Спасска-Дальнего. Власти приложили максимальные усилия, чтобы городская елка поразила своей красотой не только горожан, но и жюри конкурса.

Красота главного символа Нового года в городе Спасске-Дальнем действительно поражает. Глядя на елку, становится понятно, с какой любовью к своему городу и стране подошли местные власти к созданию этого шедевра — центральная площадь окружной столицы стала настоящим местом притяжения жителей и гостей города. Она украшена шарами в цветах российского триколора, вокруг новогоднего символа выстроены поражающие красотой ледяные фигуры. Местные жители считают, что это новогоднее убранство по праву привлекло внимание большого количества приморцев и россиян, проголосовавших за нее на конкурсе.

Сегодня, 14 января глава Спасска-Дальнего Олег Митрофанов в своем официальном телеграм-канале объявил, что городская елка вошла в десятку лучших по стране, оказавшись на восьмом месте. По словам мэра города, это общий результат, которого удалось достичь благодаря усилиям администрации городского округа и местных жителей.

В беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» Олег Митрофанов рассказал, что концепция украшения елки и центральной площади города разрабатывалась специалистами мэрии еще в сентябре.

«Традиционно уже на протяжении десяти лет в Спасске делается ледовый городок, и этот год не стал исключением. Конечно, мы очень переживали, потому что зима была у нас достаточно поздней и были риски, что лед не промерзнет до нужной толщины. Но все получилось нормально. Ледовый городок был полностью сделан нашим муниципальным предприятием, городским центром благоустройства. Украшения мы использовали старые — собранные за пять лет. Починили, где-то переделали и, в принципе, использовали иллюминацию тоже старую, грамотно все расставили. По украшению у нас всегда в сентябре создается рабочая группа, мы обсуждаем концепцию, руководит процессом начальник службы озеленения Наталья Анатольевна Ким. Общими усилиями мы осуществили проект — елку решили нарядить шарами трех цветов в концепции флага, потому что это как никогда актуально сейчас, это и патриотизм, ну и традиционная надпись „Спасск — это мы“, объединяющая всех жителей одной идеологией, принесла, я считаю, вот такие потрясающие результаты», — подчеркнул мэр города.

Соревноваться с городами-миллионниками было непросто, но, как считает Олег Митрофанов, жителям Спасска-Дальнего удалось сделать невозможное.

«Спасибо всем, кто присоединился к голосованию за нашу народную красавицу! Это и спассчане, и жители Приморья, и люди из других городов. Нас активно поддерживали многие главы и активно постили на страничках в социальных сетях правительства Приморского края. Вместе мы доказали, что можем добиться больших результатов!» — отметил мэр города, добавив, что регионы, занявшие призовые места, будут отмечены наградами.
Видео: @mitrofanoV_O.

Отметим, что победителями во Всероссийском конкурсе по выбору лучшей новогодней ели, отражающей локальную аутентичность региона, стали Санкт-Петербург, Чеченская Республика и Московская область.

В Минстрое России сообщают, что по всей стране на территориях, преображенных благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», были установлены ели, украшенные изделиями местных мастеров и ремесленников, отражающие самобытность каждого региона России.

Голоса за новогодние символы отдали почти 784 тысячи человек по всей России. Среди регионов-победителей, вошедших в десятку лучших, стали Тюменская область, Республика Башкортостан, Белгородская область, Республика Татарстан, Приморский край, Кабардино-Балкарская Республика и Смоленская область.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в ночь с 13 на 14 января жители Приморья, как и всей России, вновь собрались за праздничным столом, чтобы отметить этот необычный день — Старый новый год.

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