Поразила своим нарядом: лучшая красавица страны живет в Приморье — видео

Красота главного символа Нового года в городе Спасске-Дальнем действительно поражает. Глядя на елку, становится понятно, с какой любовью к своему городу и стране подошли местные власти к созданию этого шедевра — центральная площадь окружной столицы стала настоящим местом притяжения жителей и гостей города. Она украшена шарами в цветах российского триколора, вокруг новогоднего символа выстроены поражающие красотой ледяные фигуры. Местные жители считают, что это новогоднее убранство по праву привлекло внимание большого количества приморцев и россиян, проголосовавших за нее на конкурсе.