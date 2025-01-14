«Пожар что ли?» — черные клубы дыма поднялись над Владивостоком — фото

Posted 13 января, 23:11
Published 13 января, 23:11
Modified 13 января, 23:27
Updated 13 января, 23:27
Жители краевой столицы обеспокоены — над Патроклом виднеется черный дым. Пугающее зрелище попало в объектив камеры одного из очевидцев, который поделился снимком с нашей редакцией.
Также свидетель предполагает, что причиной задымления мог стать пожар. Что на самом деле происходит? — Подробности происшествия уточняются в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что крупный пожар тушат в Спасском районе. Масштабное возгорание произошло на мусорном полигоне.