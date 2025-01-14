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Posted 13 января, 23:11

Published 13 января, 23:11

Modified 13 января, 23:27

Updated 13 января, 23:27

«Пожар что ли?» — черные клубы дыма поднялись над Владивостоком — фото

«Пожар что ли?» — черные клубы дыма поднялись над Владивостоком — фото

13 января 2025, 23:11
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Пожар
Утро выдалось недобрым у некоторых жителей Владивостока. Ведь над одним из районов города поднялся черный дым. Приморцы взбудоражены: неужели пожар?

Жители краевой столицы обеспокоены — над Патроклом виднеется черный дым. Пугающее зрелище попало в объектив камеры одного из очевидцев, который поделился снимком с нашей редакцией.

Также свидетель предполагает, что причиной задымления мог стать пожар. Что на самом деле происходит? — Подробности происшествия уточняются в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что крупный пожар тушат в Спасском районе. Масштабное возгорание произошло на мусорном полигоне.

Действительно масштабное ЧП в Приморье — крупный пожар полыхает под Спасском-Дальним
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#Новости#Пожар#Владивосток#Дым#МЧС России#Приморский край#Происшествия
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