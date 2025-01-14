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Posted 14 января, 01:06

Published 14 января, 01:06

Modified 14 января, 01:08

Updated 14 января, 01:08

Владивосток победил в конкурсе «Город России. Национальный выбор»

Россия выбрала Владивосток: столица ДФО победила в престижном всероссийском конкурсе

14 января 2025, 01:06
Фото: vostokmedia.com.

Владивосток победил в конкурсе «Город России. Национальный выбор»

Сюжет
Конкурс
Владивосток — самый узнаваемый и привлекательный город России. И это — официальный факт! Столица ДФО победила во всероссийском конкурсе «Город России. Национальный выбор».

Участники конкурса выбирали среди крупных административных центров России город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием, город, который способен — и достоин! — стать национальным символом страны.

Владивосток победил в голосовании и стал самым привлекательным и узнаваемым городом России-2024. За дальневосточную столицу отдали свои голоса более 120 тысяч жителей страны! Наш город обошёл Нальчик (95 тысяч голосов) и Севастополь (85 тысяч голосов).

Отметим, что в 2024 году Владивосток носил и почётное звание Молодёжной столицы России, которое гордо разделил с Москвой. Яркие мероприятия, прошедшие в дальневосточной столице, посетили более полумиллиона человек — не только приморцев, но и жителей ДФО и всей страны.

Отметим, что на сайте проекта «Город России» уже стартовало голосование, которое определит лучший город страны-2025 в конце текущего года. И здесь Владивосток тоже не сдаёт своих позиций, уверенно входя в топ-20.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где провести во Владивостоке зимний вечерок.

Вечерний Владивосток: куда податься зимним вечером
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#Новости#Общество#Конкурс#Владивосток#Приморский край
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