Россия выбрала Владивосток: столица ДФО победила в престижном всероссийском конкурсе

Posted 14 января, 01:06
Published 14 января, 01:06
Modified 14 января, 01:08
Updated 14 января, 01:08
Участники конкурса выбирали среди крупных административных центров России город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием, город, который способен — и достоин! — стать национальным символом страны.
Владивосток победил в голосовании и стал самым привлекательным и узнаваемым городом России-2024. За дальневосточную столицу отдали свои голоса более 120 тысяч жителей страны! Наш город обошёл Нальчик (95 тысяч голосов) и Севастополь (85 тысяч голосов).
Отметим, что в 2024 году Владивосток носил и почётное звание Молодёжной столицы России, которое гордо разделил с Москвой. Яркие мероприятия, прошедшие в дальневосточной столице, посетили более полумиллиона человек — не только приморцев, но и жителей ДФО и всей страны.
Отметим, что на сайте проекта «Город России» уже стартовало голосование, которое определит лучший город страны-2025 в конце текущего года. И здесь Владивосток тоже не сдаёт своих позиций, уверенно входя в топ-20.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где провести во Владивостоке зимний вечерок.