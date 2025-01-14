Самолет из Китая все еще не прибыл во Владивосток после экстренной посадки

Самолет «Аэрофлота», летевший из Санья в Владивосток, 13 января совершил экстренную посадку в Ухане и не вернулся обратно. По данным онлайн-табло, рейс SU-857 должен был сесть в 03:30, но вместо этого его прибытие ожидается только в 15:25.