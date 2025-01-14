Самолет из Китая все еще не прибыл во Владивосток после экстренной посадки

Posted 13 января, 23:23
Published 13 января, 23:23
Modified 13 января, 23:25
Updated 13 января, 23:25
Самолет «Аэрофлота», летевший из Санья в Владивосток, 13 января совершил экстренную посадку в Ухане и не вернулся обратно. По данным онлайн-табло, рейс SU-857 должен был сесть в 03:30, но вместо этого его прибытие ожидается только в 15:25.
Сообщают, что у 59-летнего пассажира бизнес-класса возникли проблемы со здоровьем, что потребовало срочной посадки. На борту находился врач, который оказал помощь. У мужчины подозревали инфаркт или инсульт.
По неподтвержденным данным, после приземления в Ухане возникли технические неполадки с двигателем, что также задержало вылет. Пассажиров разместили в гостинице, и авиакомпания пообещала организовать их доставку во Владивосток на следующий день.
В данный момент рейс уже вылетел, но прибудет во Владивосток только после обеда.
Согласно информации онлайн-табло, следующий рейс на том же воздушном судне должен отправиться из Владивостока в 21:45.
Пресс-служба «Аэрофлота» пока не прокомментировала ситуацию.
Ранее «Восток-Медиа» писало об обстоятельствах экстренной посадки рейса «Санья — Владивосток».